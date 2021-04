"Posible, que variantes de Covid estén en Querétaro"

Autoridades de salud no descartan que alguna variante de Covid-19 ya esté circulando en el estado; aunque no se ha confirmado ninguna de las pruebas, aún hay resultados pendientes, indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud en el estado.

La funcionaria explicó que existe un protocolo para detectar este tipo de variantes, mismas que se han detectado en otros estados como Guanajuato; dicho proceso consiste en que las muestras positivas de quienes tienen antecedentes de viaje al extranjero son remitidas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para un análisis profundo.

"Si detectamos algún caso con antecedente de viaje al extranjero y sale positivo a Covid, esa muestra se manda al InDRE para su estudio y poder identificar si existe la presencia de esta nueva variante; hasta el momento, de las muestras que hemos enviado, no tenemos resultado donde notifiquen que esto haya sucedido", dijo la directora.

Algunas muestras de Querétaro fueron enviadas, en algunos casos resultaron sin ninguna variación, y otros están pendientes debido a que es un proceso muy largo, por lo que es posible que alguna sea una variante de la enfermedad, pero aún no se entrega el resultado.

"No lo podemos descartar [que haya variantes] porque, así como envía Querétaro envía todo el país, este proceso es muy largo y tienen cientos de muestras, seguramente, pudiera ser que en unas semanas pudieran darnos resultado".

Explicó que las variantes que se han detectado en el mundo, principalmente la británica que ya tiene presencia en prácticamente todos los países, han demostrado ser más contagiosas, aunque no generan cuadros más graves, el hecho de sea más rápida su propagación genera riesgos a la población más vulnerable.

Insistió en que, sin importar el tipo de cepa, ni los avances de la vacunación, es necesario que la población mantenga estrictas medidas de cuidado sanitario.

Analizan estrategia de vacunación para SJR y Querétaro

La directora también informó que están afinando la estrategia de vacunación para los municipios más poblados del estado: Querétaro y San Juan del Río.

Aún no hay fecha para que inicie la jornada de vacunación contra el Covid-19 en esas demarcaciones, pero recordó que será bajo un esquema similar al de otros municipios: con horario establecido y lugar de vacunación según la colonia o comunidad de residencia.

De acuerdo con el último censo del Inegi (en 2020) en San Juan del Río hay 29 mil 971 adultos mayores de 60 años y en la capital queretana son 111 mil 790.

La Secretaría del Bienestar anunció que la vacunación comenzará la siguiente semana, mientras que el gobierno federal dio cuenta de la entrega (este martes) de 110 mil 840 dosis al estado de Querétaro; en total, la Megalópolis recibió -entre lunes y martes- cerca de 2 millones de dosis.