Pospone SCJN discusión sobre revocación de mandato

Por un problema con el aire acondicionado de la sala de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los ministros interrumpieron la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Por razones de seguridad, el ministro presidente, Arturo Zaldívar indicó que continuarán el debate mañana.

En la sesión, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo expuso su proyecto de resolución en el que propone "rasurar" la pregunta de la consulta popular sobre revocación de mandato para eliminar la parte en la que se cuestiona a la ciudadanía si desea o no que el Presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato.

A favor de esta propuesta, se alcanzaron a pronunciar los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

"El objetivo debe ser claramente preguntar sólo si se quiere o no revocar el mandato y la respuesta debe ser sí o no", dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

La ley establece que la pregunta para este ejercicio será "¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?"

La parte de "o siga en la Presidencia a hasta que termine su periodo" fue considerada por el ministro Pardo como una segunda pregunta que abre la puerta a una ratificación del cargo.

La única que hasta el momento se ha pronunciado en contra de modificar la pregunta de la consulta es la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

"Es por todo ello que no comparto que la porción normativa señalada desnaturalice el ejercicio y lo vuelva una ratificación y me pronuncio por la validez de las disposiciones impugnadas", apuntó.