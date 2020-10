Potosina sustituiría a Alfonso Durazo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propuso a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, actual coordinadora de Puertos y Marina Mercante, como nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de Alfonso Durazo Montaño, quien este viernes renunció formalmente al cargo para aspirar a la candidatura para la gubernatura de Sonora.

No obstante, Rodríguez Velázquez —quien de acuerdo con el Presidente está recuperándose de Covid— no ha hecho ningún posicionamiento público sobre si acepta o no el cargo.

"Todavía no sabemos si vaya a aceptar, porque se está enterando. Está en recuperación, está bien, tengo informes".

"¿Quién es Rosa Icela Rodríguez desde mi punto de vista? Pues es una mujer que viene de abajo, es originaria de la Huasteca Potosina, de una familia humilde, que estudió, es periodista de profesión, posteriormente estuvo conmigo en Seguridad Pública cuando creamos las coordinaciones en la Ciudad para atender el problema de la seguridad pública; fue también secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de la Ciudad, era hasta hace poco la secretaria de Gobierno de Claudia Sheinbaum", ahondó el Ejecutivo.

Le pidió permiso a la jefa de Gobierno de la capital para invitar a Rosa Icela Rodríguez a que se sumara como directora de Puertos, "para poner orden y acabar con la corrupción, el contrabando, la introducción de droga".