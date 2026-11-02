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Precios subirán más rápido: Banxico

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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      Ciudad de México.- El comportamiento de la inflación en la primera quincena de octubre, que se colocó en 3.6%, estuvo en línea con lo esperado, dijo la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

      Ya preveían que la inflación general mostrara un incremento durante los meses recientes, comentó en la reunión del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México (ABM), celebrada el pasado 28 de octubre.

      La funcionaria anticipó que también se resentirá una aceleración entre octubre y diciembre, pese a que la depreciación del tipo de cambio tendrá un efecto limitado sobre la inflación.

      "Este comportamiento reciente de la inflación ha estado en línea con lo esperado. En particular, ya preveíamos que la inflación general mostrara un incremento en meses recientes y en el cuarto trimestre de 2026", aseveró Rodríguez Ceja ante banqueros.

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      Hacia delante, indicó, para las próximas decisiones seguirán considerando la continuación del proceso desinflacionario.

      Al abundar sobre el efecto del tipo de cambio, estableció que, si bien se ha depreciado, estiman que el traspaso a precios al consumidor será reducido y limitado, al considerar la capacidad ociosa con la que opera la economía y el anclaje de las expectativas inflacionarias.

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