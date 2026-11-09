Preocupa a Copppal corrupción en el INE

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Ciudad de México.- El Observatorio Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) manifestó su profunda preocupación y alarma ante la grave crisis de corrupción e institucionalidad que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que —advirtió— lastima gravemente la credibilidad del árbitro electoral y pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral de 2027.

El director de dicho observatorio, Sebastián Hagobian, sostuvo que históricamente el INE se había consolidado como un órgano electoral ejemplar que generaba plena confianza y certidumbre.

"Su funcionamiento técnico y civil no solo fue un baluarte en el continente americano, sino un auténtico referente a nivel mundial. El prestigio alcanzado era de tal magnitud que, incluso, múltiples organismos electorales de diversos continentes solicitaban de manera recurrente la asesoría, el acompañamiento y la capacitación del personal del INE para fortalecer sus propios sistemas democráticos", recordó.

Destacó que el INE fue pieza fundamental que hizo posible la transición pacífica y la consolidación de la democracia en México, y por ello resulta profundamente doloroso constatar cómo se ha destrozado a una institución tan respetada.

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"Es inadmisible que una gran institución que nació de la lucha ciudadana se haya pervertido por intereses facciosos y redes de corrupción interna que buscaron apoderarse de ella", advirtió.

Sebastían Hagobian planteó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoye a las autoridades mexicanas en el proceso de restauración institucional que restablezca la estabilidad del INE y genere condiciones de confianza entre la ciudadanía.

Asimismo, señaló que la OEA cuenta con la experiencia, el rigor técnico y el prestigio de sus instancias especializadas, como la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD), que han sido históricamente fundamentales en la asistencia técnica, modernización y observación electoral en toda la región.

"Hacemos un llamado respetuoso pero urgente al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para que, en estrecha coordinación y diálogo constructivo con las diversas fuerzas políticas mexicanas, se acuerden e implementen de inmediato medidas extraordinarias de apoyo internacional enfocadas en el rescate definitivo del órgano electoral.

"Es imprescindible que el diseño institucional de cara a 2027 se reconstruya mediante el consenso genuino de las fuerzas políticas del país, asegurando la designación de una nueva presidenta del INE que cuente con un perfil intachable, que genere confianza absoluta y brinde certidumbre democrática a todas las fuerzas políticas de México y a la ciudadanía".