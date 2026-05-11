Preparan la clase de educación sexual más grande de la historia
La campaña
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- A un mes de laCopa FIFA 2026 , diversas organizaciones, dependencias, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como marcas de preservativos, lanzaron la campaña "Que no te metan gol"
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para brindar educación sexual a la población mexicana, principalmente a las y los jóvenes.
En colaboración, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Población, Fundación México Vivo y Reckitt, entre otros, preparan la "clase de educación sexual más vista de la historia", de manera virtual con el concepto de un "estadio de futbol".
Las personas participantes podrán crear un avatar y conectarse para escuchar la clase de educación sexual avalada por expertos, de aproximadamente una hora de duración y también con transmisión en Colombia y Brasil.
Durante las 24 horas del 14 de mayo, se podrá asistir al estadio de futbol virtual en el que se recibirá educación útil para ejercer la sexualidad de manera segura y plenitud, con un "lenguajes claro" e "información relevante".
"Diversos estudios y observaciones han detectado que los eventos deportivos masivos como el Mundial del futbol representan una mayor oportunidad para las interacciones sociales, lo que en algunos casos se traduce como un incremento en embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual", se destacó.
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