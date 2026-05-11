Preparan la clase de educación sexual más grande de la historia

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- A un mes de la

, diversas organizaciones, dependencias, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como marcas de preservativos, lanzaron la

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para brindara la población mexicana, principalmente a las y los jóvenes.En colaboración, el, el Consejo Nacional de Población, Fundación México Vivo y Reckitt, entre otros, preparan la "clase demás vista de la historia", de manera virtual con el concepto de un "".Las personas participantes podrány conectarse para escuchar la clase deavalada por expertos, de aproximadamente una hora de duración y también conDurante las 24 horas del, se podrá asistir alvirtual en el que se recibirá educación útil para ejercer la sexualidad de manera segura y plenitud, con un "lenguajes claro" e "información relevante"."Diversos estudios y observaciones han detectado que loscomo el Mundial del futbol representan una mayor oportunidad para las interacciones sociales, lo que en algunos casos se traduce como un incremento en", se destacó.