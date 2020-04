Preparan mega fosa en Guanajuato por Covid-19

Obras Públicas del municipio construye una fosa de grandes dimensiones en el panteón de Santa Teresa, al poniente del municipio, en la que proyecta sepultar los restos de personas no identificadas que fallezcan por Covid-19.

El gobierno municipal, que encabeza el alcalde Alejandro Navarro, dijo que se prepara la "fosa previsora" bajo un esquema de actuación preventiva que visualiza el impacto letal del Coronavirus.

La mega tumba también podrá recibir cuerpos de familias que no tengan recursos para adquirir un espacio.

"A manera de prevención, el Gobierno Municipal de Guanajuato construyó este espacio para inhumar restos sin identificar de pacientes cuyo deceso derive de complicaciones respiratorias provocadas por el coronavirus o cuyas familias no puedan costear la sepultura", precisó.

La dimensión de la fosa fue avalada por estudios del Consejo Municipal de Protección Civil; observa las medidas técnicas necesarias para erradicar cualquier riesgo, aseveró.

"Con fundamento en el protocolo creado por la pandemia del Covid-19, en esta fosa se realizarían inhumaciones por la nueva enfermedad respiratoria", asentó.

Dijo que en coordinación con la Dirección General de Obra Pública, la Dirección General de Servicios Públicos logró adecuar este espacio funerario para complementar las acciones que se implementan con mayor rigor e inflexibilidad contra el coronavirus.

Además, el alcalde exhortó a la ciudadanía a no relajar las normas y acatar las indicaciones del sector salud, como "#QuédateEnCasa".

La capital del estado ha registrado 2 muertes por Coronavirus, 9 casos confirmados y doce sospechosos.

--Cierran 12 panteones en León

En León, la Presidencia Municipal ordenó el cierre de los panteones del 30 de abril al 14 de mayo para evitar la concentración de personas con motivo del Día del Niño y del Día de la Madre.

El propósito es evitar que los cementerios se conviertan en puntos de aglomeración y propagación posible de contagios de Coronavirus.

El cierre será en ocho panteones públicos del municipio de León (dos en zona urbana y seis en zona rural), así como los cuatro panteones particulares.