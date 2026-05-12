Presentan en Baja California Sur iniciativa para flexibilidad laboral

LA PAZ, BCS, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Una iniciativa de ley en el Congreso de Baja California Sur busca incorporar mecanismos de flexibilidad laboral para madres y padres trabajadores del servicio público estatal y municipal, mediante horarios flexibles, trabajo remoto y permisos para atender responsabilidades familiares.

Baja California Sur impulsa mecanismos de flexibilidad laboral

La propuesta fue presentada este martes por la diputada morenista Teresita de Jesús Valentín Vázquez y plantea modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios para permitir ajustes razonables en la jornada laboral, modalidades de trabajo a distancia o mixtas y permisos previamente autorizados para atender actividades escolares, citas médicas u otras situaciones relacionadas con el cuidado de hijas e hijos.

En tribuna, la legisladora expresó que "miles de trabajadores enfrentan diariamente dificultades para equilibrar sus actividades laborales con responsabilidades de cuidado y acompañamiento familiar".

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Detalles de la iniciativa y llamado al Congreso

Por ello insistió a sus homólogos a revisar la importancia, dijo, de avanzar con esta iniciativa que busca que las dependencias estatales y municipales puedan implementar estos mecanismos, "siempre que se garantice el adecuado funcionamiento y prestación de los servicios públicos".

Entre las medidas contempladas se incluyen horarios escalonados y modalidades laborales flexibles adaptadas a necesidades familiares específicas.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.