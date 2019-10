Presentará PAN denuncia penal contra AMLO por liberación de Ovidio

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, anunció que la siguiente semana su partido presentará una denuncia penal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Ante militantes panistas de Guanajuato, señaló que la denuncia será "clara y puntal" en contra de López Obrador, porque se violentó la ley al dejar libre al hijo de "El Chapo" el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa.

"Es una triste y lamentable noticia saber que el Estado vulneró la ley, que el presidente mismo vulneró la legislación que sanciona a quien facilita la salida de un criminal, el escape mismo o su liberación", dijo.

Marko Cortés asistió este sábado a los informes de actividades de los legisladores Saraí Núñez Cerón y Ricardo Villareal García, en donde destacó la falta de estrategia del Gobierno Federal, que ha dejado de combatir la delincuencia organizada, con lo que los cárteles se expandieron en todo el país, se acabaron los decomisos de drogas y, asegura, son crecientes las ejecuciones, robos, secuestros, homicidios y asaltos en todo México.

Cortés Mendoza mencionó que el pasado 17 de octubre el presidente López Obrador vulneró el Estado de Derecho y el Estado se doblegó ante los criminales.

"El mensaje fue que hay impunidad, el mensaje fue que se doblegó al Estado, el mensaje fue que no estamos preparados para una detención del hijo de uno de los capos más importante del mundo", dijo y, además, señaló que fueron a un operativo con 30 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Destacó que ante la falta de estrategia y de capacidad, en el Gobierno Federal tomaron la decisión de liberar a quien ya tenían capturado.

"Eso vulnera el Estado de Derecho, porque ahora le dice a todos los líderes de los cárteles: 'así hazle, incendia vehículos, genera caos, amenaza a las familias, métete con la sociedad civil y vas a ser liberado'", acotó.

El político señaló que lamentablemente con ese hecho los líderes de los cárteles le van a tomar la medida al Gobierno Federal, y que poner de rodillas al gobierno es una pésima señal, "porque entonces ¿quién nos defiende?, ¿quién cuida de nuestra vida, de nuestro patrimonio?, ¿quién nos puede dar tranquilidad de salir y poder regresar con bien?".

Del mismo modo, el líder blanquiazul enfatizó que Guanajuato no se detiene y sigue creciendo a pesar de la situación por la que atraviesa el país, aunque como otras entidades, no pasa por un momento sencillo en materia de seguridad.

Marko Cortés reiteró su apoyo y el de todo el panismo a nivel nacional y estatal a la alcaldesa celayense Elvira Paniagua y reconoció la labor que ha realizado por sacar a esta ciudad de la situación que los grupos delincuenciales pretenden imponer en el municipio.