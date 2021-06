Presidente "batea" al gobernador michoacano

Ciudad de México.- El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, visitó este martes el Palacio Nacional para enseñar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador las pruebas que tiene sobre los vínculos en su región entre el crimen organizado y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"El presidente López Obrador me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación", apuntó en Twitter el gobernador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En este mismo mensaje se observa en una inusual fotografía a este gobernador de pie frente a una de las puertas de Palacio Nacional, con varios documentos en las manos, esperando a ver si le dan audiencia.

Cuestionado en la rueda de prensa, el presidente López Obrador dijo que no recibirá a Aureoles: "No me corresponde".

"Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para esto está el INE (Instituto Nacional Electoral), el Tribunal Electoral", agregó.

Dijo que Aureoles acudía a Palacio Nacional para ganar atención mediática aprovechando la conferencia matutina.