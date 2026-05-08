PRI exige renuncia de Mario Delgado ante recorte de calendario SEP

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- La bancada del

en el Senado exigió la renuncia inmediata del titular de la Secretaría de Educación Pública,

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, luego de la polémica generada por la propuesta de ampliar hasta tres meses las vacaciones escolares ante las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026, cuando existe un graveen millones de niños., coordinador parlamentario, dijo que el titular de la SEP actúa cony adicionar a la afectación de millones de niños, provoca un desgaste político al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este viernes tuvo que salir a aclarar que la reducción del calendario escolar "solo era una propuesta" y que todavía no existe una decisión definitiva.En sus redes sociales, expuso que México enfrenta actualmente uno de los mayores rezagos educativos de las últimas décadas, derivados principalmente de las afectaciones que dejó la, por lo que consideró "inaceptable" que la SEP planteara ampliar el periodo vacacional."Millones de niños y jóvenes todavía tienen serias, matemáticas y comprensión básica luego de la pandemia por COVID. Y aun así, lase atrevió a plantear tres meses de vacaciones, según por el calor y el Mundial. ¡Increíble!", apuntó.Dijo que Delgado, implicado también en elde campañas de, provocó una situación que obligó a la propia presidenta Sheinbaum a corregir públicamente a su secretario de Educación."El problema que generó fue tan grave, que hoy la propia presidenta tuvo que salir públicamente a frenarlo y corregir a su propio secretario", señaló.Expuso quees un funcionario "" y criticó que posteriormente se intentara justificar la propuesta argumentando que había surgido de planteamientos de maestros y autoridades estatales.