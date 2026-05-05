PRI pide "estricta aplicación de la ley" en caso Rocha Moya

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, exigió que se aplique estrictamente la ley en el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ante la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Las autoridades estadounidenses pidieron la detención provisional de Rocha Moya para extraditarlo a Estados Unidos, y ser juzgado por presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente, relación con la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

"Lo que llama la atención es que en otras ocasiones, México siempre lo ha aceptado y siempre lo ha aplicado, y en esta ocasión no. Nosotros lo que estamos exigiendo es la aplicación estricta de la ley, y que además se investigue a fondo lo sucedido, porque es obvio que si esto es cierto, pues no se realizó por una sola persona", comentó Moreira Valdez, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señaló que debería declararse la desaparición de poderes en Sinaloa si se comprueba que el crimen organizado participó en la elección en la que fue electo gobernador Rocha Moya.

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"Si esto es cierto, que el crimen organizado participó en un proceso electoral, se debería de dar la desaparición de poderes y llamar a nuevas elecciones", explicó el líder priista en la Cámara Baja.

Moreira también refirió que la prisión preventiva oficiosa no aplicaría en el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, porque el procedimiento solicitado por Estados Unidos es diferente.

"No se aplica en ese caso la prisión preventiva oficiosa, está en otro procedimiento, aquí lo que le están solicitando es una detención para fines de extradición, que es distinto. Son dos cosas distintas, una cosa es un procedimiento en México y otra es un procedimiento de extradición, aquí lo que le están solicitando al gobierno mexicano es la detención, digamos, que urgente para después iniciar un proceso de extracción, son cosas distintas", explicó.