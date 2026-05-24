PRI rechaza propuesta de Morena para anular elecciones en México

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- El

de la "descarada"

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para perpetuarse en el poder con suque propone anular elecciones ante una supuesta intervención extranjera.Elen el Senado afirmó que "este" confecciona un traje a la medida como en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, rompiendo los equilibrios democráticos luego de desaparecer los órganos autónomos del Estado mexicano y tener el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial."Simple y sencillamente no hay una independencia en los, en el equilibrio democrático, no existe independencia política, Morena quiere elen procesos electorales y la impartición de justicia", apuntó.Dijo que a esta propuesta se suma otraparaa través de unpara saber si los candidatos no tienen antecedentes y si son viables o no. Sin embargo, aclaró, serán los mismos afines a la 4T quienes van a supervisar pretendiendo vender a la opinión pública como un ejercicio de transparencia.distintas, colegios, asociaciones civiles, académicos ni incorporan representantes deen este comité; ellosGeneral de la República, controlan la Unidad de Inteligencia Financiera, controlan todo lo que ellos van a manejar como información", enfatizó.Precisó que losya tienen la responsabilidad dey candidatas probos, libres de cualquier impacto o influencia de la delincuencia organizada, "pero lo que están vendiendo como un gran anuncio es simple y sencillamente un comité que ellos van a controlar y van a manejar la información como quieran".El, subrayó, siempre lo ha hecho: sea las instancias correspondientes, se toman lasde candidaturas que pudieran no solamente tener presencia política en los distritos locales, federales, municipales, de las gubernaturas, tienen que ser candidaturas que no estén cuestionadas."Tampoco hay que darle tanta vuelta, el problema es que estapropone que en el comité sean los mismos, y que no digan que los que van a estar en el INE no van a ser gentes afines a Morena, entonces esa información inclusive la pueden utilizar para estar golpeando a los opositores", concluyó.