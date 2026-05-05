Primer Simulacro Nacional 2026: cómo recibir la alerta en un celular
El simulacro nacional 2026 busca preparar a la ciudadanía y evaluar protocolos de evacuación.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles en punto de las 11:00 horas, se llevará a cabo elPrimer Simulacro Nacional 2026 , un ejercicio preventivo
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que busca preparar la respuesta de la ciudadanía ante este tipo de siniestros.
De acuerdo con las autoridades, la participación activa de instituciones públicas y privadas, comunidades y la población en general, permitirá identificar las áreas de oportunidad en los protocolos de evacuación y resguardo.
Además de la red de altavoces instalada en distintas entidades de la república, una de las herramientas clave es la alerta sísmica que llega directamente al celular por medio de un mensaje masivo con un tono especial.
Por este motivo a continuación te diremos cuáles son las especificaciones que debe cumplir tu dispositivo móvil para recibir la alerta del simulacro.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los celulares a donde llegará la alerta deben cumplir con tres aspectos esenciales:
El dispositivo móvil debe estar encendido y conectado a una red 2G, 3G, 4G o 5G.
El sistema operativo del celular tiene que estar actualizado y no presentar ninguna modificación.
No es necesario que tu dispositivo móvil tenga saldo o datos para navegar en internet. Recuerda que el mensaje de alerta no tiene costo.
A través del sistema Cell Broadcast se enviará un mensaje masivo a millones de dispositivos. El texto de alerta será claro y directo:
"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México".
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