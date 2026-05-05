Primer Simulacro Nacional 2026: cómo recibir la alerta en un celular

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles en punto de las 11:00 horas, se llevará a cabo el

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que busca preparar la respuesta de la ciudadanía ante este tipo de siniestros.De acuerdo con las autoridades, lade, comunidades y la población en general, permitirá identificar las áreas de oportunidad en losy resguardo.Además de lainstalada en distintas entidades de la república, una de las herramientas clave es laque llega directamente al celular por medio de uncon un tono especial.Por este motivo a continuación te diremos cuáles son lasque debe cumplir tuparadel simulacro.De acuerdo con la, losa donde llegará la alerta deben cumplir conEldebe estar encendido y conectado a una redEldel celular tiene que estary no presentar ninguna modificación.No es necesario que tutenga saldo o datos para navegar en internet. Recuerda que elno tiene costo.A través delse enviará un. Elserá claro y directo:"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad deldel Gobierno de México".