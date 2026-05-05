Primer Simulacro Nacional 2026: sigue estas recomendaciones

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El próximo

a las

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, miles de personas en México participarán en elEl ejercicio está diseñado para poner a pruebaen todo el país. La hipótesis contempla uncon epicentro en la llamada, una región que ha acumulado energía tectónica por más de 100 años.Durante el simulacro sonarán aproximadamentede. Además se activará un mensaje masivo en celulares mediante el sistema(sin necesidad de internet).El aviso en dispositivos móviles dirá:. Este es un mensaje para probar la funcionalidad deldel Gobierno de México"-----¿Qué hacer durante elpuede marcar la diferencia en una emergencia real; por lo que lasen todo momentoSeguir indicaciones de brigadistas o personal dey rápidaLlevar la(niños, adultos mayores, personas con discapacidad)Dirigirse alpreviamente establecidosi es posible-----¿Qué NO se debe hacerPor otro lado,ha recomendado que,ni generar pánicodurante la evacuaciónhasta recibir