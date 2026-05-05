Primer Simulacro Nacional 2026: sigue estas recomendaciones
Se activarán 14 mil altavoces y mensajes Cell Broadcast para probar el sistema de alerta.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El próximomiércoles 6 de mayo a las 11:00 horas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, miles de personas en México participarán en el Primer Simulacro Nacional 2026.
El ejercicio está diseñado para poner a prueba protocolos de emergencia en todo el país. La hipótesis contempla un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la llamada Brecha Sísmica de Guerrero, una región que ha acumulado energía tectónica por más de 100 años.
Durante el simulacro sonarán aproximadamente 14 mil altavoces de alerta sísmica. Además se activará un mensaje masivo en celulares mediante el sistema Cell Broadcast (sin necesidad de internet).
El aviso en dispositivos móviles dirá:
"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México"
-----¿Qué hacer durante el Primer Simulacro Nacional?
Participar activamente puede marcar la diferencia en una emergencia real; por lo que las autoridades recomiendan:
Mantener la calma en todo momento
Seguir indicaciones de brigadistas o personal de Protección Civil
Evacuar de forma ordenada y rápida
Llevar la mochila de emergencia
Ayudar a personas vulnerables (niños, adultos mayores, personas con discapacidad)
Dirigirse al punto de reunión previamente establecido
Apagar luz, gas y agua si es posible
-----¿Qué NO se debe hacer durante un simulacro?
Por otro lado, Protección Civil ha recomendado que, durante un simulacroes indispensable:
No usar elevadores
No correr
No gritar ni generar pánico
No empujar durante la evacuación
No regresar al inmueble hasta recibir indicaciones oficiales.
no te pierdas estas noticias
Primer Simulacro Nacional 2026: sigue estas recomendaciones
SLP
El Universal
Se activarán 14 mil altavoces y mensajes Cell Broadcast para probar el sistema de alerta.
El Ajolote, tren ligero de Xochimilco, listo para inauguración
SLP
El Universal
La modernización del tren El Ajolote incluye diseño con imágenes de ajolotes y mejor señalización.
Scooters y bicis eléctricas en CDMX deberán emplacarse desde julio
SLP
El Universal
Las empresas que vendan scooters y bicicletas eléctricas deberán entregar estos vehículos ya emplacados.