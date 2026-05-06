Primer simulacro nacional activa alerta sísmica en celulares

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- En punto de las 11 horas, este miércoles

se activó la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

con motivo delque se lleva a cabo en el país este 2026.En los, se activó la alerta con distintas leyendas, entre ellas "" y "", pese a que laClaudia Sheinbaum había informado que se evaluaría reducir el volumen y elde laposiblemente con las leyendas "Sismo" o "Alerta".Desde el pasado mes decuando fue anunciado el primer simulacro en México, lainformó en su conferencia mañanera que ya se trabajaba para reducir el volumen y elde laque llega a teléfonos; sin embargo, no aseguró que dichos cambios estarían listos para este primer simulacro."Más bien es el volumen. No estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar todavía el, requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó lay si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio del", respondió.En esta ocasión, la alerta en lossí sonó, luego de que en el pasado sismo del, no fuera activada en los teléfonos del país debido a que la plataforma de alertamiento se encontraba en mantenimiento, de acuerdo a la explicación que difundió la(ATDT).