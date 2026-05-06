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Primer simulacro nacional activa alerta sísmica en celulares

La presidenta Sheinbaum explicó que el mensaje y volumen de alerta podrían cambiar en próximos simulacros.

Por El Universal

Mayo 06, 2026 01:09 p.m.
A
Primer simulacro nacional activa alerta sísmica en celulares

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- En punto de las 11 horas, este miércoles

6 de mayo
se activó la alerta sísmica

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con motivo del Primer Simulacro Nacional 2026 que se lleva a cabo en el país este 2026.
En los celulares, se activó la alerta con distintas leyendas, entre ellas "Alerta Presidencial" y "Alerta Máxima", pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que se evaluaría reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica posiblemente con las leyendas "Sismo" o "Alerta".
Desde el pasado mes de febrero cuando fue anunciado el primer simulacro en México, la Presidenta informó en su conferencia mañanera que ya se trabajaba para reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica que llega a teléfonos celulares; sin embargo, no aseguró que dichos cambios estarían listos para este primer simulacro.
"Más bien es el volumen. No estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar todavía el mensaje, requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital y si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio del mensaje", respondió.
En esta ocasión, la alerta en los celulares sí sonó, luego de que en el pasado sismo del lunes 4 de mayo, no fuera activada en los teléfonos del país debido a que la plataforma de alertamiento se encontraba en mantenimiento, de acuerdo a la explicación que difundió la Agencia de Transformación Digital (ATDT).

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