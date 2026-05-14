Profeco informa sobre precios justos en canasta Pacic

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).-

, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (

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), informó que se trabaja con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales () para colocar identificadores para la canasta del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), integrada porDurante lade la presidenta, el titular deindicó que sonque ha estadoo estabilizándose:, limón, huevo,, frijol, carne de cerdo, arroz.Dijo que elde la canasta es de, además de que la meta es que"No es que todos estos productos estén en un mismo paquete, están en diferentes zonas del supermercado, pero ya estamos trabajando con laen particular y vamos a seguir trabajando con las demás para colocar estos identificadores en todas las tiendas de autoservicio. Ya estamos trabajando con, cony la Comer y aquí invitar a todas y a todos a que cuando vean estos identificadores van a encontrar los productos de esta canasta ay toda la suma no nos debe de dar más de", expresó.Detalló que en la página deestá la herramienta de "" de estos productos y sonque han bajado el precios."Iniciamos con el, el más barato lo encontramos eny el más caro en la Comer. Adelante. Aquí viene una gráfica del comportamiento. Mira en cuánto estaba en julio de 2025, el28 pesos con 72 centavos y hoy a la primera semana de mayo tenemos elen 21,95", comentó."Ellha estado disminuyendo, lo encontramos endesde 31,75 centavos, hasta en Walmart 44,57,36.44" añadió.¿Cuáles son los productos de laSonque integran la: Una botella de prácticamente 1 litro e, un kilogramo de arroz en grano, dos latas de atún, un kilogramo de azúcar, un kilogramo de carne de res, un kilo de cebolla blanca, un kilo de chile jalapeño, un kilo de carne de cerdo, un paquete de 900 gramos de frijol negro, un paquete de 18 piezas de huevo.Además de un, un kilo de jitomates a Saladette, 5 litros de, un, kilo de manzana, un kilo de, y un paquete grande de 680 gramos dede caja.También un kilo de papa blanca, una bolsa de cuatro piezas de, un paquete de pasta para sopa, un kilo de, una lata de sardina de 425 gramos, 4 kilogramos dey un kilogramo de zanahoria.