Profeco recomienda apps de localización para emergencias y seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Actualmente, las

son una de las herramientas más importantes de los celulares. Gracias a ellas podemos compartir nuestra ubicación y conocer los trayectos de nuestros seres queridos en todo momento.

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Ante cualquier, estas aplicaciones son nuestros mejores aliados. Por ello, la) ha recomendado, a través de la Revista del Consumidor de mayo 2026, una serie deconfiables.¿Quieres conocerlas? Ente las¿Qué aplicaciones de localización recomiendaexplica que lasoperan mediante el(GPS), el cual permite conocer la ubicación de un dispositivo, lo que resulta oportuno para crear un hábito dey gestión de accidentes entre los usuarios.Entre las aplicaciones de localización que este organismo recomienda tener en el celular son:Esta app, disponible para cualquier sistema operativo, permite conocer tuy el de tus, cuenta con alerta de lugares,, sistema de seguimiento yPermite very guardar tus ubicaciones ycomo tu escuela o trabajo.es gratis, sin embargo, contiene funciones especiales que puedes adquirir al pagar unaque va desde los $86.05.Es gratuita y solo se encuentra disponible para, ya que es una app y función exclusiva de iPhone.Aunque cuenta con alerta de lugares elimitados, poseeante accidentes y seguimiento y. También, mantiene lade tu ubicación y la de tusy amigos para evitar riesgos.Además, permite encontrar pertenencias extraviadas con su "".Esta aplicación de localización cuenta cony de lugares,y seguimiento yCon ella puedes compartir con tus seres queridossobre tu día. También, permite conocer si alguien usa el celular mientras conduce y cuando alguien llega o sale de un lugar.Funciona eny Android, con una suscripción que va a partir de los $258.97 mensuales.Si bien, no poseey su alerta de lugares es limitada, sí cuenta concon unsimple peroque se mantiene activo durante horas.Esta app funciona aun sin internet y puede cargarcuando lo requieras.Disponible para cualquier sistema operativo, permitetemporal y crearpara mejorar la comunicación en caso de emergencias.Además, permite compartir tu ubicación durante el tiempo que decidas, e incluso, cuenta conque te ayudarán a posicionar tu negocio.Funciona para iOS y Android. Cuenta con, alerta de lugares,con seguimiento y, detección desospechosas y deen mensajes SMS.Supara 5 dispositivos cuesta alrededor de $173.64 y para 30 equipos tiene un valor de $623.59; mientras que el paquete trimestral para 10 dispositivos tiene un costo de $346.96.Además de las aplicaciones, existen estosde rastreo comode Apple ode Samsung, que sea los celulares mediante¿Qué ventajas tienen las aplicaciones de localización?menciona que, aunque estas apps no sustituyen a las autoridades, tienen la capacidad de facilitar la comunicación ante accidentes, construirentrey amigos.Además, pueden apoyarte a organizar tus actividades personales ydiarias, como, paseos y más.Recuerda que lapuede ayudarnos hasta en los momentos más delicados, y estaslo comprueban.