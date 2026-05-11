Profeco reporta saldo blanco en operativo durante conciertos BTS

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (

) reportó un balance positivo tras el

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de vigilancia implementado durante lasen el Estadio GNP Seguros, donde se buscó garantizar los derechos de los consumidores y combatir laEl titular de la dependencia,, informó que el despliegue se realizó encon lade la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de mantener el orden y prevenir abusos comerciales durante uno de los eventos musicales más concurridos del año.De acuerdo con el funcionario, pese a lade entradas y a la presencia de miles de asistentes, únicamente se recibióante la, lo que consideró una muestra de lay del respeto a los derechos de los consumidores.Asimismo, detalló que las acciones de vigilancia permitieron lapresuntamente relacionadas con laen lasEl operativo tuvo como eje principal evitar, como lade entradas a sobreprecio, y asegurar que el acceso de los asistentes se llevara a cabo conforme a losestablecidos.Laseñaló que este tipo de operativos forman parte de suparaen espectáculos masivos, particularmente en aquellos que generan una gran expectativa y elevada demanda, como ocurrió con los conciertos del