Profepa asegura 99 aves silvestres en mercado de Guadalajara
Entre las especies aseguradas destacan el colorín sietecolores y loros sin documentación legal.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa ) reportó el rescate
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de 99 aves silvestres que estaban siendo comercializadas ilegalmente dentro del mercado "San Juan de Dios" localizado en Guadalajara, Jalisco.
En un boletín, la autoridad ambiental detalló que el pasado 17 de abril personal de Profepa y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército realizaron un recorrido por las inmediaciones de este mercado, en donde ubicaron dos locales con venta de aves. Por ello, se procedió a su identificación para corroborar la posible posesión y venta de fauna silvestre.
En el primer local, indicó que se detectaron ocho ejemplares de periquito catarino (Forpus cyanopygius), 67 de colorín sietecolores (Passerina ciris), dos loros cabeza amarilla (Amazona oratrix), un loro cachetes amarillos (Amazona autumnalis) y dos pericos frente naranja (Eupsittula canicularis).
Mientras tanto, señaló que en el segundo local se encontró una jaula que contenía diez ejemplares macho y nueve hembras de colorín sietecolores, especie listada en la NOM como sujeta a protección especial.
Según la procuraduría, en ambos locales se presentó documentación insuficiente que no amparaba la legal procedencia de los ejemplares.
A la vez, denunció que tampoco se observaron los anillos de identificación de las aves, por lo que fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo en una instalación especializada de atención a fauna silvestre.
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