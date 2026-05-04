Profepa asegura 99 aves silvestres en mercado de Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (

) reportó el

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deque estaban siendo comercializadas ilegalmente dentro del mercado "San Juan de Dios" localizado en Guadalajara, Jalisco.En un boletín, la autoridad ambiental detalló que el pasadopersonal dey elementos de lay del Ejército realizaron un recorrido por las inmediaciones de este mercado, en donde ubicaron dos locales con venta de aves. Por ello, se procedió a su identificación para corroborar la posible posesión y venta de fauna silvestre.En el, indicó que se detectaron ocho ejemplares de(Forpus cyanopygius), 67 de(Passerina ciris), dos(Amazona oratrix), un loro cachetes amarillos (Amazona autumnalis) y dos pericos frente naranja (Eupsittula canicularis).Mientras tanto, señaló que en else encontró una jaula que contenía diez ejemplares macho y nueve hembras de, especie listada en la NOM como sujeta aSegún la procuraduría, en ambos locales se presentóque no amparaba lade los ejemplares.A la vez, denunció que tampoco se observaron los anillos de identificación de las aves, por lo que fuerony quedaron bajo resguardo en una instalación especializada de atención a fauna silvestre.