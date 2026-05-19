Profepa informa condena por tráfico ilegal de aletas en Colima

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Por delitos contra la biodiversidad, un

impuso una pena de

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de prisión a un hombre, responsable de la extracción del país de más de 2 mil 200 kilogramos de aletas de tiburón de especies protegidas.En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () detalló que al traficante también se le impuso el pago de una multa por, debido a que extrajo estas partes de animal en grado de tentativa y con fines comerciales.Según lo reportado por la, esta mercancía pretendía ser exportada a Filipinas, sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.A la vez, elen Materia Penal de Colima impuso, por concepto de reparación del daño, un monto de 4 millones 79 mil 387 pesos, el decomiso de la mercancía del contenedor, situado en el puerto interior de Manzanillo, la suspensión de derechos políticos y civiles del responsable y una amonestación.En este caso, el delito acreditado por la autoridad competente fue contra la diversidad, por la extracción del país de aletas de tiburón de los, especies protegidas, en grado de tentativa y con fines de"Laactuó en calidad dey como coadyuvante delde la Federación, con sede en el municipio de Colima, con el fin de determinar la afectación y establecer el plan de reparación del daño al ambiente", indicó.De acuerdo con el boletín, elcitó a las partes el pasadoa la audiencia de explicación y, a partir de la cual se abrió un plazo para interponer elSeñaló que de no presentarse recurso alguno, la sentencia quedará firme, se declarará ejecutoriada y se remitirá alpara su cumplimiento.