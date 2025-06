Protección Civil reporta cero daños humanos en costa sur por "Erick"

Ante el impacto del huracán "Erick" en la zona de Oaxaca y Guerrero, la coordinadora nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que, en este momento, no hay daños humanos.

Dijo que momento el aeropuerto de Puerto Escondido tiene el cierre de operaciones aéreas hasta que se normalicen las citadas condiciones climatológicas.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en videollamada, Laura Velázquez detalló que en Oaxaca hay 14 municipios con efectos por lluvias y vientos; una vivienda con ingreso de agua; Hospital del IMSS de Huatulco con ingreso de agua y un hospital evacuado: Hospital de Río Grande.

También, dos bardas colapsadas; un crecimiento de río en Ciudad Ixtepec; nueve derrumbes carreteros; un vehículo varado; árboles y postes caídos; aumento del nivel del mar, el cual comienza a salir a calles; encharcamientos e inundaciones viales; afectación a establecimientos ubicados sobre la playa; arrastre de embarcaciones menores y cortes al suministro eléctrico, y una persona lesionada por caída de barda.

En Guerrero en efectos preliminares hay dos municipios con afectaciones; un desbordamiento: arroyo del Mesón en Petatlán; un vehículo varado por creciente de arroyo; viviendas con ingreso de agua (en atención y cuantificación en Petatlán) así como encharcamientos viales.

----Sheinbaum: En unas horas podemos informar de los efectos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se está en contacto con las Secretarías de Defensa y Marina y que en unas horas se podrá informar de los efectos en estas poblaciones.

El titular del Ejecutivo federal agradeció a la población porque respondió "muy bien" al llamado de las autoridades para resguardarse.

Indicó Sheinbaum que hay que seguir atendiendo la información oficial y seguir con cautela.

No hay reporte de personas desaparecidas ni fallecidas, informa Salomón Jara

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, informó que los mayores efectos fueron a partir de las 01:30 horas hasta Pinotepa Nacional, y hasta el momento "no hay reporte de personas desaparecidas ni fallecidas".

Ante Erick, el mandatario oaxaqueño indicó que se suspendieron los vuelos comerciales en Puerto Escondido y Huatulco.

Jara reportó que se afectará en algunas carreteras, árboles derrumbados por los fuertes vientos, caída de postes de luz, suspensión de energía eléctrica en comunidades e inundaciones de pozos, daños en viviendas y derrumbes, entre otros. Indicó que ciudadanos de Paso de la Garrocha y Corralero fueron trasladados hacia Pinotepa Nacional. "Estamos muy atentos por cualquier acontecimiento que se venga", dijo el gobernador de Oaxaca a la Presidenta. -----"No bajar la guardia", llamar gobernadora de Guerrero

Destacó el despliegue de 3 mil 276 elementos de las corporaciones estatales y de la brigada de respuesta, así como el apoyo de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas.

Por su parte, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, llamó a la población de la entidad, sobre todo de la Costa Chica, a no bajar la guardia y atender las indicaciones que se emiten por canales oficiales.

En un enlace hecho desde la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora indicó que continúa la suspensión de clases y actividades para evitar riesgos a la población.

Destacó que las y los guerrerenses han respondido muy bien ante las recomendaciones que han emitido las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Infraestructura y Comunicaciones (SICT) así como la Guardia Nacional, y de los gobiernos municipales, estatal y federal.

"Decirles a todas las familias de Guerrero, sobre todo a las que se encuentran en la Costa Chica a que no bajemos la guardia, que estamos atentos a todas las recomendaciones de las autoridades y que nos mantengamos informados por los canales oficiales.

"En estos momentos, continúa la suspensión de clases, de actividades. Ha respondido muy bien la población a todas y cada una de las medidas que se han recomendado a través de estos canales oficiales".