Protestan por falta de medicamentos contra el cáncer en Guadalajara

Decenas de personas marcharon esta tarde desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara hasta la glorieta de la Minerva para exigir que el gobierno federal garantice el abasto de medicamentos para tratar el cáncer y para mostrar su repudio al subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, quien afirmó que son siempre las mismas 20 personas las que protestan por este tema.

A pesar de que entre las consignas de los manifestantes se exigía la renuncia de López-Gatell, Alejandro Barbosa, presidente de la asociación Nariz Roja que apoya a pacientes con cáncer, indicó que no se trata de que renuncie nadie, sino de que se garanticen los tratamientos completos y el abasto de medicamento independientemente de quien esté en el gobierno.

Sin embargo, señaló que por cómo han sucedido las cosas es difícil creer en las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador: "La semana antepasada prometió que llegaba el medicamento la que seguía, y hoy nuevamente vuelve a prometer, habla de un medicamento especial que nos van a hacer en Japón. Qué interesante que hasta que no truena el cohete compramos y nos hacen producto especial, que chistoso que ahora tenga que reconocer que en los gobiernos anteriores no había desabasto", dijo.

El contingente marchó de manera pacífica por avenida Vallarta y durante el trayecto también se denunció falta de tratamiento para personas trasplantadas y para atender otro tipo de padecimientos además del cáncer.