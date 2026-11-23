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Al estudio comparado del comportamiento de los animales se le llama Etología. Esta ciencia se ocupa de la conducta de las especies, de cómo y cuando apareció evolucionando en sus cerebros y heredándose a los descendientes que aparecieron más tarde.

Todos están de acuerdo que la forma, colores, diseños y otras características externas de un animal, aparecen por ligeras mutaciones genéticas y si le ayudan a sobrevivir y reproducirse, el animalito exitoso trasmitirá estas mismas características a la siguiente generación, y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Igual ocurre con los sistemas y órganos internos, corazones, hígado, pulmones, etc. Los cuales similarmente se van perfeccionando por selección natural, si su funcionamiento es adecuado para favorecer al animalito en su lucha por la vida.

Y lo mismo sucede dentro de los cerebros de los animales, comportamientos, emociones y sentimientos; como si fueran "aplicaciones" o "programas" mentales dan lugar a conductas novedosas que favorecen la existencia y reproducción del animal en un ambiente y circunstancias determinadas. Resulta en verdad asombroso como a lo largo de millones de años los animales en este planeta, han evolucionado tan profundas emociones y sentimientos que compartimos con ellos.

Muchas especies que se agruparon en manadas evolucionaron comportamientos sociales complejos que les permitieron vivir más o menos organizados. Por ejemplo, en las manadas de lobos cada miembro debe coordinarse con los demás, conocerse entre sí para acorralar y cazar un bisonte o alce, que pesan diez veces más que un lobo; o enfrentar con éxito a un poderoso oso Grizzly.

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Como los perros descienden de los lobos y poseen las mismas emociones y sentimientos. Cada mañana todo perrito desea salir a explorar, a buscar venados o conejos y corretearlos. Por eso persiguen coches y motociclistas cuyo escape parece rugirles. Cada noche los perros despiertan al menor ruido para proteger a su familia. Cuando aparece un peligro real, inadecuadamente los humanos en lugar de unirse solidariamente a la lucha como lo harían los miembros de una manada, los traicionan escapando y dejándolos solos frente al enemigo. Eso sí, comentan la lealtad heroica de su mascota, que se sacrificó lealmente por su amo. Vaya narcisismo.

A lo largo de la historia, nuestra especie "inteligente", no lo ha demostrado. Desde hace miles años de "civilización" sus emociones e instintos de grupo tales como solidaridad, valor, confianza en lideres, responsabilidad y lealtad a las jerarquías inferiores, espíritu grupal, etc. Sentimientos evolucionados en las manadas de antropoides ancestrales, han sido y son cruelmente traicionados y manipulados, en base a mitos y absurdas creencias imaginarias, inventadas por reyes y sacerdotes manipuladores y egomaníacos que gobernaban.

A los individuos reunidos en enormes tribus los han hecho realizar obras tan grandes como inútiles, o peor aún, los han convencido para matar y aun morir atacando a otros grupos humanos, porque los recursos disponibles no alcanzaban o por castigarlos al creer en mitos diferentes. Esta ha sido la misma trágica historia, civilización tras civilización que nos ha precedido, sin mencionar de la desesperada reciente destrucción de la ecología hasta agotarla totalmente. Nuestra especie también sufre con sus instintos evolucionados en ambientes del pasado.

Curiosamente la Etología, explicada con la biología evolutiva, ignorada y alejada de la cultura popular, es una ciencia billonaria, pues es la base de la publicidad comercial y la decisiva propaganda política. Utilizando descubrimientos y conceptos del comportamiento instintivo humano, se manipula a la gente para que compre dirigiéndose a su necesidad de impulsos de estatus, de poder o comodidad. Los personajes políticos invierten billones en campañas que los hagan parecer respetables, responsables y elegantes, como los antiguos lideres de antropoides.

Dicho sea de paso, aquellos jefes de nuestras tribus ancestrales, si eran buenos lideres de verdad, tenían que demostrar su valía diariamente, con cada decisión de rumbo, rutas, cacerías, viajes, migraciones, catástrofes, epidemias o ejercer justicia dentro del grupo. Parece que fueron efectivos y buenos, pues nosotros, sus descendientes, estamos aquí gracias a sus decisiones y un poco de suerte.

Como siempre recomiendo algunos entretenidos y muy educativos libros y películas relacionadas con estos temas:

"El Origen de las Especies" de Charles Darwin. "El Mono Desnudo" y "El Zoo Humano" de Desmond Morris. El fabuloso cuento de Jack London: "La Ley de la Vida". Y "Darwin en el supermercado" de Mark Nelissen.

Películas: "La Guerra del Fuego" de Jean-Jaques Annaud; "No mires para arriba" de Adam Mc Kay. O el excelente film español "El Método Gronholm" de Marcelo Piñeiro. Todas en YouTube y plataformas.

Comentarios a gonzalez7063@hotmail.com

Christian Gonzalez Del Carpio es miembro de The Wild Life Society y REMPA, (Red mexicana de periodistas ambientales).

? Los seres evolucionan a través de generaciones de selección natural sus formas y órganos adaptándose a su medio y heredando esas características a su descendencia.

? Durante millones de años los lobos evolucionaron comportamientos para funcionar en manada, como reconocer y seguir a un líder adecuado, respeto de las jerarquías y actitud de equipo.