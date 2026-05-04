Publican en el DOF reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado de la República,

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la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.En redes sociales, la legisladora destacó que esta modificación se implementará de manera gradual hasta el año 2030, garantizando en todo momento elde las y los trabajadores, así como el establecimiento de dos días de descanso por cada cinco días laborados.Recordó que el pasadoconcluyó ely se dio paso a la instalación de ladel Congreso de la Unión.Castillo Juárez explicó que lafuncionará durante el periodo de receso comprendido dey sesionará en laDijo que a este órgano le corresponde abordar temas como la ratificación de nombramientos diplomáticos, la posible aprobación de unen caso de ser necesario, así como el desarrollo de debates y la confrontación de ideas desde diversas visiones políticas."Laes lade la democracia, y ella herramienta fundamental de la política", expresó.De igual forma, informó que el próximose reunirán lospara definir los temas que serán discutidos durante las sesiones de la"Haré unpara que las sesiones se lleven a cabo de la manera más civilizada posible y que respetemos la Ley Orgánica, así como las diferentes reglamentaciones y acuerdos que tomemos en la Mesa Directiva", subrayó.Anunció que ese mismo día se realizará el, por lo que lasonará a las 11 de la mañana en punto, con el objetivo de reforzar las medidas deque deben observarse. "México es líder mundial en materia de prevención sísmica", destacó.Laura Itzel Castillo destacó por otra parte que por primera vez en lase contará con lade unade, "lo que representa un avance significativo en materia de inclusión y representatividad".