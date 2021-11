"Pueden ser durísimas las críticas, sólo se les pide veracidad", dice Noroña sobre Aristegui y Proceso

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que Carmen Aristegui y Proceso "nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo", el diputado Gerardo Fernández Noroña ironizó y pidió "por favorcito" que la periodista y la revista hagan una investigación sobre la venta de sus libros.

Conocido por ser lector de muchos libros, el diputado del PT calificó de "endeble" el reportaje "Sembrando Vida y la fábrica de chocolates", que plantea que el programa insignia del Gobierno tiene un particular impulso en Tabasco y beneficiaría a los hijos del presidente López Obrador y a su fábrica de chocolates "Rocío" que Aristegui y Proceso publicaron.

"Ahora resulta que ´Chocolates Rocío´, es el gran negocio transexenal y todo el país siembra cacao para abastecer a esta nueva industria transnacional. Si no fueran tan miserablemente mentirosos, simplemente había que morirse de risa de sus asertos", también escribió el aspirante a la Presidencia de México en 2024.

"Ahora resulta que desmontar las mentiras de esa ´sesuda investigación´ es atacar a Aristegui. Simplemente sean serias. Pueden ser durísimas las críticas, solo se les pide veracidad", respondió Fernández Noroña a la periodista Lydia Cacho, quien criticó los dichos de López Obrador hacia Carmen Aristegui.

En otro mensaje, el diputado respaldó los dichos del presidente López Obrador, que ni Carmen Aristegui ni Proceso lo apoyaron: "Eran críticos con el poder, que es diferente. Conmigo también han sido bastante lejanos, por decirlo suave".

El legislador petista refirió que López Obrador se expresó así "porque el ataque en esencia es a su personas, queriendo plantear que no hay corrupción en él pero si en su familia".