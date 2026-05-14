¿Qué es el juicio político y a qué funcionarios aplica?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional de Morena,

, anunció acciones para someter a

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a la gobernadora de Chihuahua,, por el caso de agentes de la CIA en la entidad, pero, ¿quiénes pueden ser sometidos y cuál es el procedimiento?De acuerdo con lade los Estados Unidos Mexicanos, eles un procedimiento de orden constitucional que realizan las Cámaras del Congreso, lacomo órgano de acusación y lacomo órgano de sentencia, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por elredunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales pora la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.Según elde la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los motivos deson el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.¿Quiénes pueden ser sujetos aEl documento explica que podrán ser sujetos delas senadoras y los senadores y las diputadas y los diputados al, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial, las personas titulares de las Secretarías de Despacho, la o el fiscal General de la República, las magistradas y los magistrados de Circuito y las juezas y los jueces de Distrito, la consejera o consejero Presidente, las consejerías electorales y la o el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, las y los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.Así como también las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, diputadas y diputados locales, magistradas y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, las personas integrantes de los Tribunales de Disciplina Judicial y órganos de administración de las Judicaturas Locales, así como las personas integrantes de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía.Adicionalmente, destaca que elsólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión o dentro de un año después de la conclusión de sus funciones y lasse aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.¿Cuáles son lastras unSobre las, detalla que si la resolución que se dicte en el procedimiento es condenatoria, se sancionará al servidor público cony con supara el ejercicio de funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde un año hasta veinte años.Con relación al procedimiento, precisa que para la aplicación de laslaprocederá a la acusación respectiva ante la, previa declaración de ladel número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.Señala que conociendo de la acusación la, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, y las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y lason inatacables.En tanto, elindica que paracontra los servidores públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, ladeclarará porde sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada.En ese sentido, puntualiza que si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley y el efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal.Además, resalta que si éste culmina enel inculpado podrá reasumir su función, pero si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.