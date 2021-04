"Que nos tengan paciencia y que nos esperen", dice López Obrador a personal médico

Ante la demanda de personal de salud que labora tanto en el sector público como en el privado que exige ser vacunados contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus argumentos son validos pero les pidió que "nos tengan paciencia" y que esperen, pues aseguró que se vacunará a toda la población mexicana.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que el gobierno federal tiene también las demandas de otros sectores de ser inmunizados contra el coronavirus y aseguró que no se rechaza a nadie.

"Es cosa de esperarnos porque tenemos demandas de otros sectores, con otros argumentos, todos válidos, no rechazamos a nadie. Nada más que tenemos que ir por parte y cuidar a los más vulnerables, para nosotros los adultos mayores son la prioridad".

"Ha ido aumentando (la vacunación), porque todo el que demanda con justicia de que estaá expuesto y que debe de ser protegido, pues se le vacuna, esa es la instrucción y así va a ser y va continuar, y pedirles que nos tenga, pues paciencia en este sentido", comentó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que la vacuna ofrece "muchísima tranquilidad" pues la población se siente "mucho, mucho muy protegida".

"Para empezar los adultos mayores ya pueden salir, se liberan una vez que están vacunados, no es solo la protección de la vacuna, es un asunto también que tiene que ver con lo emocional", agregó.