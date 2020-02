¿Quién es el ingeniero contagiado de coronavirus en Sinaloa?

El paciente que dio positivo en la prueba rápida de coronavirus Covid-19 en esta ciudad capital es un ingeniero de 41 años de edad, originario del estado de Hidalgo, quien fue contratado por una empresa embotelladora para brindar a sus trabajadores un curso de capacitación, la cual canceló el evento.

Se conoce que el hombre viajó, con un compañero de trabajo, el pasado jueves en el vuelo 284 de Aeroméxico, el cual abordaron a las 12:38 hora del centro, por la puerta 75-A, de la terminal 2 de la Ciudad de México.

A su arribo a Culiacán, a las 13:44 hora local, los dos abordaron un taxi que los llevó a una agencia de renta de autos, ubicada cerca de la estación aérea, por lo que el conductor de la unidad fue ubicado y será sometido a exámenes de médicos para destacar un posible contagio.

La empresa de servicio de taxis aportó datos y sacó del servicio la unidad en la que viajaron las dos personas que se encuentran aisladas, de forma separada, en un hotel ubicado en el boulevard Diego Valadez, del Desarrollo de Tres Ríos.

Efrén Encinas Torres, secretario de Salud estatal, dijo que en un trabajo a nivel nacional e internacional se rastrean los lugares en los estuvo el paciente, entre el 23 y la mañana del 27 de febrero, luego de su retorno de su viaje a Italia, junto con tres mexicanos más.

Los datos que se conocen refieren que los casos de coronavirus registrados en México están asociados ya que las personas convivieron con un ciudadano Italiano durante su estancia en dicho país, al que asistieron a un Congreso.

Encinas Torres dio a conocer que se solicitó a la línea aérea que lo trasladó a esta ciudad, los auxilie con las identidades de los pasajeros que viajaron en las dos filas cercanas a sus asientos para ubicarlos y aplicarles pruebas de laboratorio para descartar posibles contagios.

Comentó que el ingeniero se encuentra estable, con temperatura menor a los 38 grados centígrados, algunos dolores, tos, entre otros síntomas, por lo que se le mantiene en vigilancia para seguir su evaluación médica.

Sobre su acompañante, un hombre de 36 años de edad, no presenta ningún síntoma de cuadro gripal; sin embargo, se le mantiene aislado hasta que no se tengan los resultados de los exámenes de confirmación de un posible contagio.

El secretario de Salud estatal comentó que sobre un nuevo caso sospechoso que surgió en el estado de Durango, de una persona que en forma reciente viajó a Italia, no se tiene evidencias que ésta pudiera estar relacionada con los dos primeros casos del coronavirus que se tienen.

Adelantó que se activaron los protocolos de control sanitario en los aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias y terrestres, con auxilio de las autoridades migratorias para controlar las entradas y salidas de personas y revisar su estado de salud. Comentó que se espera que la tarde de este viernes se tengan los resultados de valoración del segundo examen del Instituto de Diagnósticos y referencia Epidemiológica (Indre).