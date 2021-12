R. Robles se queda detenida

Ciudad de México.- Rosario Robles Berlanga, exsecretaria en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, seguirá su proceso en prisión, pues el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó, después de tres horas de audiencia, que solo esta medida cautelar garantiza que la exfuncionaria no eludirá la justicia.

A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La Fiscalía General de la República (FGR) la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios.

"Por el momento no hay otra medida cautelar que garantice que no prevalece el riesgo de sustracción de la justicia", concluyó Villar Ceballos desde el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur.

El juzgador argumentó que aunque Rosario Robles Berlanga acudió de forma voluntaria a declarar hubo contradicciones entre lo que ella y sus abogados expusieron al inicio del proceso penal. El juez recordó que si bien la exsecretaria de Estado reconoció que antes de ser detenida viajó a París de vacaciones e hizo una escala en Costa Rica para regresar a México, sus abogados dijeron que había acudido al país de América Central a tomar un curso.

Por su parte, la exsecretaria criticó que se le castigue por una afirmación de sus abogados.

"No esperaba otra cosa, así he estado sometida. Me queda claro que estoy aquí porque me llamo Rosario Robles", dijo la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) luego de escuchar la decisión del Juez.

"Sigo con la cara en alto. Falta mucho para la justicia".

"Es una profunda injusticia, una persecución que no ha tenido una mínima consideración, sigo siendo la única funcionaria de alto nivel que está en prisión por este caso", agregó.

A su salida de la audiencia, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, aseguró que la decisión del juez no va a doblegar a su familia y seguirá luchando junto con su madre para probar su inocencia. "No nos van a doblar, no nos van a ver hincados ni a mí, ni a mí familia, menos a mi madre Rosario Robles".