Rechaza juez frenar ratificación de director del CIDE; estudiantes seguirán con protesta

Un juez federal rechazó frenar el proceso de selección del nuevo director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que el pasado lunes resultó con la ratificación de José Antonio Romero Tellaeche.

El juez Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo promovido por el estudiante Víctor Manuel Meade Canales, quien reclamó el procedimiento por el cual Romero Tellaeche quedó al frente del CIDE.

Señaló como autoridades responsables a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a quien reclamó la omisión de convocarlo al proceso de auscultación para designar director.

El juez negó la suspensión provisional y citó al próximo tres de diciembre para decidir sobre la suspensión definitiva.

Hasta ahora suman al menos otros cuatro juicios de amparo contra el nombramiento de José Antonio Romero como director del CIDE, pues los quejosos consideran que el actuar de Álvarez-Buylla fue ilegal.

Las sentencias que dicten los jueces encargados de estos amparos puede ser impugnada por la directora de Conacyt y el propio Romero Tellaeche ante tribunales federales.

Estudiantes del CIDE seguirán con toma

A 24 horas de haber tomados las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sede Santa Fe, el cuerpo estudiantil dio a conocer que ninguna autoridad de esa institución ni del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, ha entablado contacto alguno y por ello, tras una votación que tuvo el 95% de aprobación, decidieron continuar con la toma de las instalaciones para las siguiente 24 horas y que las instalaciones del CIDE en Aguascalientes también fueron tomadas por la comunidad estudiantil.

"Después de 24 horas de la toma de instalaciones no hemos sido atendidos por las autoridades del Conacyt, de modo que redactamos un nuevo pliego petitorio que debe cumplirse para desocupar las instalaciones y decidimos extender la toma 24 horas más, con el 95% de aprobación de la asamblea. Nuestros compañeros de la sede región centro, en Aguascalientes, han decidido sumarse a la toma de instalaciones. La asamblea estudiantil del CIDE resiste ante todo acto autoritario", dijeron los estudiantes en un comunicado en video y que fue difundido a través de redes sociales.

Desde ayer por la mañana, el cuerpo estudiantil del CIDE llegó a su plantel para protestar por las decisiones de José Antonio Romero Tellaeche, que fue designado por el Conacyt desde inicios de agosto como director interino, pues durante su gestión se caracterizó por destituir a la doctora Catherine Andrews de la Secretaría Académica por "un acto de rebeldía", y a Alejandro Madrazo Lajous, de la dirección del CIDE en la región centro sede Aguascalientes, por "pérdida de confianza". Además señaló que el CIDE era neoliberal y describió a los estudiantes como "esponjas" que únicamente absorben lo que sus profesores quieren.

Entre las 7 de la mañana y el medio día repitieron consignas como "Romero escucha, el CIDE está en la puerta", "Somos estudiantes, no grupo de interés", "A ti no te eligieron, a ti te impusieron" y "Pretende gobernar y se niega a escuchar". Mientras eso sucedía, Álvarez-Buylla declaró: "Tomé la decisión de designar a Romero Tellaeche como director general" de ese Centro Público de Investigación para el periodo 2021-2026, acción que no fue bien recibida por su comunidad y los llevó a tomar las instalaciones de su plantel ubicado en la carretera México-Toluca 3655, alcaldía Álvaro Obregón.

"A las 12:50 del día (de ayer), la Asamblea Estudiantil del CIDE decidió tomar las instalaciones de la sede Santa Fe en protesta contra las decisiones arbitrarias y unilaterales tomadas por el doctor Romero Tellaeche durante su interinato. El caso nulo a las protestas estudiantiles y académicas por parte del doctor Romero y la doctora Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, nos orilló a tomar estas medidas y exigir la escucha respetuosa y horizontal de la comunidad estudiantil y académica del CIDE", argumentaron los estudiantes esta tarde, en la puerta de su plantel.