Rechazan matrimonio igualitario en Congreso de Sonora

Sin la oportunidad de subir al Pleno quedó en las comisiones para la Igualdad de Género, y de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Sonora, la iniciativa de la diputada Yumiko Yerania Palomárez Herrera de legalizar el matrimonio igualitario. El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, cuya finalidad es ampliar el concepto de matrimonio para que pueda celebrarse entre dos personas sin importar el género de las mismas, no fue aprobado en comisiones.

En reunión de trabajo virtual de los integrantes de las comisiones para la Igualdad de Género, y de Justicia y Derechos Humanos, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez sometió a votación el proyecto que se elaboró en base a una iniciativa presentada el año pasado por la congresista Palomárez Herrera, quien informó que la misma se sustenta en una jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Expuso que se trata del reconocimiento a las parejas homoparentales del derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de recibir la protección de la Ley sobre la organización y el desarrollo de la familia, lo que comúnmente se conoce como matrimonio igualitario. La diputada hizo algunos comentarios sobre la esencia de la iniciativa, en la que para su elaboración contó con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con especialistas en el tema, además de la realización de foros de consulta en varios municipios, por lo que cuestionó que en el Congreso del Estado no se quiera obedecer la resolución de la SCJN.

"La quieren hacer ver como una comunidad chica (a la comunidad LGBTTTIQ); es una comunidad muy amplia porque son ellas y ellos más los aliados. Son personas que han sido discriminadas en lo familiar, en lo laboral, ante la sociedad y ahorita es el momento de dejar creencias y religiones por un lado y realmente legislar", expresó.

La legisladora, quien solo tiene derecho a voz al no ser integrante de las comisiones, afirmó que le gustaría que los diputados que votarían en contra del proyecto le dijeran su argumento jurídico para no obedecer la resolución de la Corte, además de considerar al Código de Familia como inconstitucional.



También se niega la adopción

También en uso de su derecho a voz, el diputado Jesús Alonso Montes Piña dijo que había que recordar que al Poder Legislativo llegaron con el respaldo de las mayorías y en toda democracia es a la que se debe obedecer, ya que ese es el verdadero ejercicio democrático, pues un matrimonio, desde el momento que se concibe, va a tener el derecho a la adopción. "El Artículo 4° de la Carta Magna ampara el derecho de adopción en el matrimonio y no puede ser la Ley en Sonora quien le diga que no a un matrimonio, eso es inconstitucional, por eso es importante que la unión entre personas del mismo sexo no deba llamarse matrimonio para que no genere esa posibilidad, por el alto riesgo y la vulnerabilidad en la que dejamos a nuestras niñas y niños", aseveró.

Ambos diputados presentaron sus argumentaciones: Palomárez Herrera concluyó que se trata de aplicar los derechos humanos, ya que estos no se discuten ni se ponen sobre la mesa y por lo tanto debe acatarse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Montes Piña aseguró que la mayoría de los mexicanos defienden el matrimonio como lo concibe la Carta Magna. Posteriormente se registraron las intervenciones de los diputados Francisco Javier Duarte Flores, quien propuso socializar más el proyecto y no someterlo a votación, y María Dolores Del Río Sánchez, quien destacó la importancia de hacer todo lo posible por transitar con mayor armonía, sin dejar de reconocer que es un mandato de la SCJN y no puede haber leyes que discriminen a unos sobre otros.



El voto ausente

Al momento de someter el proyecto a votación, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, María Alicia Gaytán Sánchez, registró seis votos a favor por parte de ella y de los diputados Del Río Sánchez, Magdalena Uribe Peña, Miroslava Luján López, Leticia Calderón Fuentes y Miguel Ángel Chaira Ortiz.

Se requerían al menos siete votos para que el proyecto pasara al Pleno, ya que el quórum fue de doce diputados y para aprobarse un dictamen por mayoría se necesita la mitad más uno de los votos a favor. En contra lo hicieron los diputados Eduardo Urbina Lucero, Alejandra López Noriega, Luis Armando Alcalá Alcaraz, Francisco Javier Duarte Flores y Carlos Navarrete Aguirre.

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño no emitió voto a favor o en contra, ya que al haber estado presente en la reunión sí se le consideró parte del quórum de doce legisladores. La diputada Gaytán Sánchez informó que no estaba conectado al momento de la votación.

El reclamo social Miembros de la comunidad LGBTTTIQ y otros ciudadanos, a través de las redes sociales recriminaron a los legisladores el rechazo del dictamen al considerar que violenta sus derechos humanos.

"Gracias, diputadxs de Sonora. En verdad se siente genial ser tratadxs como ciudadanxs de segunda clase. Pero les anuncio que no dejaremos de existir ni de resistir. Cada vez seremos más visibles. Nos verán de la mano en la plaza el domingo. Gracias, neta".

"El dictamen del matrimonio igualitario en Sonora no pasó, las bancadas del PRI, PAN y PES se unieron para votar en contra e imponer sus creencias y juicios morales sobre los derechos de todxs". "Nuevamente Sonora con mayoría Morena dice no al matrimonio civil igualitario, Sus homólogos del PT, PAN y PRI les hicieron segunda, El PT y Morena no son de izquierda! Son una derecha disfrazada de izquierda, lo mismo ocurrío en Veracruz y Baja California".

"Amiguitos conservadores de Sonora: pueden oponerse todo lo que quieran al matrimonio igualitario, pero la realidad es que por orden de la Corte ya es legal en todo el país. Les guste o no. Y la Corte le ordenó a todos los congresos locales a reformar sus códigos civiles para armonizarlos a su criterio. Quien se opone a esa armonización se opone a un mandato de la SCJN y viola la Constitución".