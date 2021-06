Rechazan Morena, PT, PES y PVEM debatir desabasto de medicamentos

Las bancadas de Morena, PT, PES y PVEM en la Comisión Permanente lograron hacer mayoría y desechar la propuesta de legisladores de oposición para debatir y pronunciarse contra el desabasto de medicamentos contra el cáncer y los dichos del subsecretario Hugo López-Gatell de que hay intereses golpistas en las manifestaciones de padres de niños con esa enfermedad.

En la sesión de este miércoles y con 24 votos en contra y 13 en pro para debatir el desabasto de medicamentos oncológicos para tratar a niñas y niños con cáncer, se desechó la propuesta.

La senadora del PAN, Kenia López, expuso que "no puede ser que este pleno hable de otros temas, el tema prioritario hoy para México es la salud, es responder a los papás y a las mamás de los niños con cáncer".

"Lo que dijo el subsecretario Gatell es inhumano, vergonzoso, es lacerante, claramente el señor no tiene empatía con los mexicanos. Este cuerpo colegiado debe resolver sobre el punto de acuerdo del PAN que exige la remoción del subsecretario López-Gatell, hablar de otros temas es una vergüenza".

Manuel Añorve, senador del PRI, dijo que es necesario que "no solamente que renuncie López-Gatell, que venga a comparecer López-Gatell aquí a la Comisión Permanente y que obviamente se disculpe de este tipo de declaraciones que dañan a las familias con niños con cáncer".

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal indicó que el Congreso debe ser un interlocutor de buena fe, para que se agilice la adquisición de los medicamentos oncológicos faltantes. ?"Si podemos coadyuvar con pronunciamientos o con facultades y funciones que nos permite la ley, de ser interlocutores de buena fe ante las instancias que se dedican a este tipo de adquisiciones para que agilicen y adquieran los medicamentos faltantes", dijo el senador.

"Lo que no debemos hacer es ignorar, si bien es cierto no debemos politizar el tema de los niños, de los padres de familia, tampoco debemos ignorar el tema tan delicado de sufrimiento de ellos y sus padres".