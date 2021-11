"Rechazar reforma eléctrica, dejaría sin dominio de litio a México", dice AMLO

En víspera de la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que rechazarla significará dejar sin dominio del litio a la nación y se cancelaría la posibilidad de desarrollo industrial y tecnológico.

En conferencia de prensa matutina desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo federal acusó que aquellos que están en contra de su iniciativa de reforma constitucional o no tienen la información suficiente o "de plano están a favor de las empresas".

El mandatario federal acusó que las empresas extranjeras están a favor de que se destruya la CFE, que se privatice el sector eléctrico y que se le siga dando subsidio a las grandes corporaciones y que paguen más un consumidor que una gran empresa.

"No me meto en eso, lo tiene que decidir ya la Cámara, sí es importante que haya debate, y que se informe más para que todos conozcan el por qué es esta obra, y que sostengo que es en beneficio de los ciudadanos, de los consumidores y de la nación. Los que están en contra o no tiene información suficiente o de plano están a favor de las empresas y las empresas extranjeras están a favor de que se destruya la CFE, que se privatice el sector eléctrico y que se le siga dando subsidio a las grandes corporaciones y que paguen más un consumidor que una gran empresa, así de claro".

"Y hay otro asunto también de lo que no se habla mucho: rechazar la reforma significará dejar sin dominio de la nación el litio, y eso no es posible. El litio es el mineral estratégico de la industria en el futuro y tiene que pasar a manos del pueblo, de la nación, porque estamos cancelando la posibilidad del desarrollo industrial, tecnológico y va en la iniciativa también".

Acompañado por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente López Obrador aseguró que el litio es también fundamental para que pueda desarrollarse la industria y que puedan fabricarse baterías, autos eléctricos y "todo lo que es el desarrollo de la industria que depende del litio, que es estratégico para las nuevas generaciones".

El mandatario federal destacó que la aprobación de esta reforma permitirá tener más holgura para que no aumente el precio de la luz "porque vamos ahorrar al quitar todo el subsidio a las grandes corporaciones, a las empresas extrajeras y eso nos va a permitir que el pueblo no pague más por la luz".