Reclama Morena a gobierno de Chihuahua por asesinato de su lideresa

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, condenó el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, identificada como lideresa morenista en Valle de Allende, Chihuahua y quien fue atacada la noche del martes 12 de mayo con arma de fuego.

Por medio de redes sociales, la exsecretaria de Bienestar lamentó la agresión y dijo que su asesinato "no puede tratarse como un hecho aislado" porque refleja un "acto cobarde" y es resultado de un "estado abandonado" por un gobierno que, asegura, no asiste de manera regular a las mesas de construcción de la paz que organiza la presidenta Claudia Sheinbaum.

"El asesinato de nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora no puede tratarse como un hecho aislado. Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz", escribió.

En su publicación, la líder morenista arremetió contra la gobernadora Maru Campos al decir que mientras en la entidad aumenta la violencia, la mandataria estatal se preocupa por sus "relaciones con la extrema derecha" y sus visitas al extranjero. "Chihuahua merece paz, seguridad y justicia", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente extendió sus condolencias a los familiares, amistades, compañeras y compañeros de lucha de la líder morenista en Valle de Allende, a quien le escribió "que en paz descanse".

Sobre el asesinato de Guadalupe Mora, se sabe que fue atacada al exterior de una farmacia, de la cual presuntamente era propietaria. Durante la agresión, su esposo resultó lesionado, por lo que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.

El cuerpo de la líder morenista en Chihuahua fue hallado en el interior de una camioneta marca Honda, línea HRV, de color azul.

LOS HECHOS

La noche del martes fue asesinada una mujer en el municipio de Valle de Allende, Chihuahua, que se señaló de forma extraoficial se trata de la coordinadora municipal de Morena.

La víctima fue identificada como Lucía Guadalupe Mora Ávalos, quien trascendió, en vida era docente.

El hecho ocurrió la noche del martes al exterior de una farmacia, la cual se presume era propietaria.

En el ataque también resultó lesionado su esposo, por lo que fue trasladado a recibir atención médica en condición grave.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur dio a conocer que investiga la localización sin vida de una mujer en el municipio de Valle de Allende.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, fue identificada como Lucía Guadalupe M.A. de 53 años.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación atendió el reporte sobre un homicidio ocurrido en la calle Benito Juárez, quien presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Fue encontrada en el interior de una camioneta marca Honda, línea HRV, de color azul.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos casquillos calibre 380 y 9 milímetros.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente.

Por su parte, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia, inició los trabajos de investigación para el esclarecimiento de los hechos.