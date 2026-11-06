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"Red de proveedores es un cochinero"

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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"Red de proveedores es un cochinero"
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un "cochinero" y una "mafia electoral" la red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, ya que obtuvieron contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos con organismos electorales, y aseguró que las presuntas irregularidades no surgieron con la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes de varias décadas.

      Durante su conferencia matutina de este jueves,  la Mandataria federal cuestionó que los señalamientos se hayan concentrado en Taddei Zavala y en su presunta militancia en Morena, ya que dijo que la red empresarial comenzó a operar desde 1989 y se fortaleció entre 2014 y 2023, durante la integración del Consejo General del INE encabezado por Lorenzo Córdova Vianello.

      "¿De dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? Pues no surgió con ella (...) no nació ahí, disculpe, tiene muchos años. Y se fortaleció justo en esa época. Pero lo más increíble es que el creador de estos personajes y de estas empresas (...) es miembro de su partido político [Somos]. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos, vinculados con [Guadalupe] Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí".

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