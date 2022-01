Reforma de AMLO más cercana a "Echeverría que a Cárdenas", dice expertos

Fernando Zendejas Reyes, ex subsecretario de electricidad de la CFE, arremetió contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que ésta se parece más al modelo de Echeverría que al de Lázaro Cárdenas.

Al participar en el foro 7 del Parlamento Abierto en la materia, denominado "Sistemas Eléctricos, Seguridad Eléctrica y Seguridad Nacional", sostuvo que la iniciativa es "nociva para el país" por lo que pidió a las y los diputados votar en contra.

"Dejar claro que esta iniciativa se parece al modelo de Luis Echeverría, no al de Lázaro Cárdenas ni López Mateos. La iniciativa privada tiene un papel importante en la generación que quedaría en entredicho de aprobarse esta reforma nociva", aseveró.

Explicó que para impulsar al sector eléctrico mexicano, se requieren una inversión de al menos 2 billones de pesos en los próximos 15 años, sin embargo, si se hace a un lado a los privados, estos recursos tendrán que salir directamente del erario público, es decir, del bolsillo de los mexicanos.

En defensa del proyecto presidencial, Guillermo Olivares Elizondo, Director General de CFE Distribución, dijo que la inversión no se ausentará con la reforma, cuyo objetivo central es recuperar la rectoría energética del país.

Explicó que las tarifas no las determina la CFE sino la Comisión Reguladora de Energía (CRE), "pues la CFE solo establece la tarifa social dirigida a 42 millones de usuarios domésticos".

En ese sentido, denunció que la CRE ha operado a favor de los privados al haber otorgado permisos por 100 mil megawatt, "cuando la demanda en México es por 50 mil megawatt".

En contra también se expresó Luis Serra Barragán, director ejecutivo del Tec de Monterrey, quien advirtió que equipar soberanía energética a seguridad energética "es muestra de la inflexibilidad y la renuncia a mejores oportunidades".

Sostuvo que hacer a un lado a los privados bajo el argumento de recuperar la Soberanía, "tendrá un alto costo si no se concentra los esfuerzos financieros de la CFE en donde es eficiente, que es la transmisión y distribución, mas no en la generación".

Finalmente, la experta energética, Rocío Vargas, aseveró que sí existen riesgos y amenazas a la industria eléctrica que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, "por lo que debe priorizarse por encima del mercado".

Dijo que de no hacerlo, continuará la gran cantidad de permisos otorgados a los privados, y que en un futuro cercano van a triplica la oferta, "generando así un desbalance entre la oferta y la demanda de energía".