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CULIACÁN, Sin.- En el municipio de Guasave, una fuerza de 500 elementos federales y estatales es desplegada, como parte de un programa en el que también se contempla apoyar con 200 mil pesos a cada propietario de vehículo siniestrado y diez mil pesos a comerciantes afectados, durante las acciones de captura de "El Chapo Isidro".

Luego de concluir en este municipio la Mesa de Seguridad, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, en compañía de funcionarios de su gabinete, dio a conocer la serie de acciones de seguridad que se implementan para restablecer la tranquilidad y los estímulos que se van a otorgar a las personas que resultaron afectadas en su patrimonio.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal interina dio a conocer que se implementa un programa extraordinario con el gobierno federal, para apoyar a los propietarios de vehículos que resultaron siniestrados durante los hechos de violencia que se presentaron el pasado fin de semana, que contempla hasta 200 mil pesos por unidades sin pólizas de seguros.

Se instalarán mesas de recepción de denuncias de daños patrimoniales en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, derivados del operativo federal.

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