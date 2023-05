Regidora de Veracruz denuncian amenazas de muerte

A-AA+

VERACRUZ, Ver., mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La regidora morenista del ayuntamiento de Veracruz, Lisette Martínez Echeverría, denunció que ha recibido amenazas de muerte luego de haber apoyado la protesta de políticos veracruzanos en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Explicó que, tras publicar en sus redes sociales la protesta encabezada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, recibió mensajes de amenaza.

Precisó que sólo compartió en sus redes sociales la manifestación, pero afirmó que no asistió a la protesta y mucho menos cargó el ataúd con la imagen de la ministra presidente de la Corte, Norma Piña.

"He recibido ya hasta amenazas de muerte de perfiles en Twitter, alrededor de 300 a 400 mensajes diarios que dicen que me van a despedazar, donde me dicen que cuide a mi familia porque me están vigilando", acusó.

Agregó que la insultan y la comparan con otras personas que estuvieron cargando un ataúd.

"Me acusan de ser terrorista y de haber cargado el ataúd, de haber gritado muerte a la ministra, cuando siempre ha estado a favor de las mujeres", afirmó.

Y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de quien resulte responsable por violencia digital y amenazas de muerte.