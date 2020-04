Registra Nuevo León 76 casos de Covid-19

El Gobierno de Nuevo León informó que la cifra de pacientes que han dado positivo a coronavirus (Covid-19) se elevó a 76, uno más que el lunes, mientras 39 pacientes dieron positivo en laboratorios privados, y faltaría que lo confirme el Indre para que se contabilicen en las cifras oficiales.

En ausencia del secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, señaló que de las personas que han contraído el virus, 17 ya se han recuperado y de los que han sido confirmados con las pruebas del Indre, cuatro permanecen hospitalizados, sólo uno en estado crítico con respirador, mientras seis están en centros médicos privados, sin dar detalles sobre su estado de salud.

Asimismo, Becerra Aquino comentó que hay 50 casos sospechosos, y de un total de 727 pacientes analizados, todos con prueba PCR de bilogía molecular, 601 resultaron negativos.

El nuevo caso positivo corresponde una mujer de 58 años originaria de San Pedro, que se enfermó mediante transmisión comunitaria, el segundo caso de este tipo en la entidad. Recibió tratamiento ambulatorio y permanece estable en su casa.

El municipio de San Pedro Garza García continúa encabezando la lista con el mayor número de personas afectadas por el Covid-19, con 37, sigue Monterrey con 22, Guadalupe con siete, Apodaca con tres, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y Salinas Victoria tienen dos casos cada uno, mientras García registra un caso. Hasta el momento Nuevo León no registra defunciones.

La doctora Aquino destacó que el porcentaje de hospitalización en la entidad ha sido de tres a cuatro por ciento, observándose un grado de severidad de la pandemia por debajo de estadísticas internacionales que oscilan entre el 15 por ciento; pero el sector salud se mantiene atento para cuando la cifra de contagiados por el virus aumente exponencialmente.

Expuso que quizá esto obedece a que la sociedad nuevoleonesa ha respondido a las medidas de contención, estimándose que el 80 por ciento de la población metropolitana ha permanecido en autoaislamiento.

Además comentó que no obstante que 28 laboratorios privados y 14 del sector público están realizando pruebas sobre Covid-19, no es mucha la gente que está acudiendo, solamente la que amerita el estudio, quizá porque ha pasado el pánico inicial, y existe mayor conciencia sobre los datos sintomáticos que se deben tomar en cuenta.