Regresaron a clases más de 11 millones de alumnos: SEP

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, informó que 30 de los 32 estados del país regresaron a clases presenciales, y en un corte preliminar se contabilizan que 11 millones 426 mil 026 alumnos regresaron en 119 mil 497 escuelas abierta y 970 mil 617 profesores.

En conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria detalló que solo Baja California Sur y Sinaloa no retornaron a las aulas debido al paso del huracán "Nora".

"Los estados que iniciaron el día de ayer fueron 30 estados, recordar que en el caso de Baja California Sur y Sinaloa por el huracán "Nora" no regresaron, sin embargo el día de ayer por la noche me informaban que afortunadamente todo está trabajándose bien y el fin de semana, o a más tarde el lunes, le informo Presidente, que ya regresen en estos estados.

"En lo que se refiere a las cifras, les comentó son preliminares: en lo que se refiere a escuelas ahora ya llevamos 119 mil 497 escuelas que ya abrieron, en docentes 970 mil 617, y en alumnos 11 millones 426 mil 026.

"El factor que varía un poco es el de alumnos porque haciendo un corte salen alrededor de demás de 20 millones de alumnos, sin embargo, hasta hoy queremos confirmarlo bien, porque hay pequeños que el día de ayer no se presentaron sino hasta hoy, en esa parte que está en la mitad.

Y agregó: "todavía esta semana vamos a estar en este proceso de confirmación de datos, no queremos dar datos erróneos, queremos dar datos muy precisos, y esos son los datos que se contabilizaron niño por niño y que son reales. Ya en próximas horas estaremos dando y actualizando dicha información".

En Palacio Nacional, la titular de la política educativa de México indicó que entre las acciones pendientes se encuentra hacer un censo de escuela por escuela, detección de abandono escolar y visitar escuelas.

"¿Qué acciones nos quedan penitentes? Efectivamente el censo escuela por escuela. Recordemos que Veracruz es un caso especial, así como Puebla, Hidalgo (por afectaciones del huracán "Grace") visitar este censo escuela por escuela. Hay algunos municipios, en especial son 10 municipios afectados en Veracruz y que estamos realizando y ahí va participar el programa La Escuela es Nueva en ese censo junto con el gobierno de Veracruz, de Puebla y ahorita vamos a ver también las afectadas por "Nora".

"La segunda es la detección de abandono escolar, eso también se está viendo y en estos días ya se va a poder definir el número. Eso nos va a permitir si efectivamente no llegó porque le tocaba hoy o porque no va llegar y conocer las causas y orientarlos que lleguen y ahí va ser muy importante la participación de Unicef que nos ha estado ayudando. Y la otra es la visita de las escuelas en donde estamos haciendo el monitoreo", aseveró.