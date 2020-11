Reportan repunte de contagios de Covid-19 en Baja California Sur

Con un aumento de 100 nuevos contagios de Covid-19 en la semana que recién terminó en Baja California Sur, la Secretaría de Salud estatal admitió un repunte; sin embargo, determinó no retroceder del semáforo amarillo, pero endurecer las medidas sanitarias.

De acuerdo con la información del seguimiento epidemiológico, la SSA de BCS identificó un registro de casos de al menos un centenar en comparación con la semana pasada, lo que significa un 17.6 por ciento de aumento, contrario al descenso que se había registrado semanas atrás de hasta el 26.7 por ciento.

El epidemiólogo Jovan Luna Carballo comunicó en conferencia de prensa que es el municipio de La Paz el que presenta el mayor ascenso, y a la fecha se mantienen 346 casos activos y han fallecido 307 personas.

Refirió que BCS ha tenido "picos" y descensos, y así se mantendrá, incluso dijo que para la semana que concluyó estimaban un incremento del 20 por ciento.

Endurecen medidas

No obstante, a fin de evitar el aumento acelerado de contagios, el secretario de salud, Víctor George Flores indicó que se realizarán más verificaciones y restricciones que corresponden a las autoridades municipales, por lo que a partir de este fin de semana con motivo de la celebración de Día de Muertos se encuentran cerrados los panteones del estado.

Asimismo, están cancelados todo tipo de festejos por Halloween y se determinó el cierre del malecón de La Paz para todo tipo de actividades, a partir de las 18:00 horas y hasta las 05:00 horas en que se reabrirá solo a actividades deportivas.

"No queremos retroceder en el semáforo, porque eso implicaría repercusiones para todos los ciudadanos por sus actividades productivas, pero sí tenemos que endurecer las medidas, permitir solo que está permitido y no permitir lo que no está", sostuvo. A su vez, la titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Blanca Pulido Medrano comunicó que desde el inicio de la pandemia se han realizado poco más de 2 mil 500 evaluaciones y 9 mil 200 verificaciones.

Refirió que con motivo del operativo de Día de Muertos y Halloween, se han suspendido a 8 restaurantes bar en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú.

Impondrán multas

Recordó a los empresarios que incumplir y realizar fiestas en este fin de semana podría llevar a multas desde los 70 mil a los 300 mil pesos, por lo que exhortó al cumplimiento estricto de las medidas sanitarias para evitar contagios.

De acuerdo con el registro de la SSA estatal, BCS tiene un acumulado de casos positivos a Covid-19 de 12 mil 412, de los cuales 11 mil 083 pacientes se han recuperado, 683 permanecen activos y 636 han fallecido.

Desde el fin de semana pasado usuarios han demandado a las autoridades aplique sanciones a los comercios que infringen los protocolos, al advertir un relajamiento de medidas, incluso de líderes y partidos políticos, y hasta de funcionarios.

El sábado pasado, una boda de uno de los hijos del entonces secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, causó revuelo por los cientos de invitados que asistieron, sin cubrebocas, y el lugar, violentando las medidas sanitarias.

Esto motivó una sanción de 350 mil pesos al hotel, y el domingo, el gobernador de BCS, anunció la renuncia del funcionario. Aunque él argumentó motivos personales y hasta intereses políticos, versiones apuntaron a que tendría que ver con el evento familiar en que participó.

Imágenes de un malecón de La Paz repleto de personas y turistas, sin cubrebocas, durante la semana llevó a que el Consejo Municipal de Protección Civil sesionara y determinara una vigilancia mayor y el cierre vespertino y nocturno de jueves a domingo.