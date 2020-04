Reporteros de Veracruz protestan por asesinato de María Elena Ferral

Reporteros del municipio de Papantla, donde fue asesinada ayer la comunicadora veracruzana María Elena Ferral, protestaron y exigieron justicia.

Un nutrido grupo se manifestó desde las nueve de la mañana por calles de la cabecera municipal y exigieron a la Fiscalía General del Estado dar con los responsables.

Reprobaron el clima de violencia que existe en la entidad veracruzana.

"No debe existir presión para nuestro gremio, estamos conscientes de que al hacer señalamientos quedamos expuestos a ser violentados en nuestros derechos, pero también estamos conscientes de que es necesario informar a la sociedad lo que sucede en la vida pública y nuestro entorno", expresaron.

Los comunicadores exigieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, se aclare este asesinato, que no quede impune y se castigue a los responsables.

Refirieron que si bien acallaron la voz de la directora del portal "Quinto Poder de Veracruz", despertaron muchas otras.

"Exigimos un ya basta, no es posible que no podamos expresar nuestras ideas sin que inmediatamente haya una amenaza en contra de nosotros para que guardemos silencio. Si nos quedamos callados, quienes procuran aprovecharse de la sociedad y de los recursos son quienes ganan, por eso vamos a seguir denunciando. Exigimos esclarecimiento del crimen y seguridad para todos", manifestaron.