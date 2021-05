Reprocha AMLO a EU que siga sin dar respuesta por financiamiento a MCCI

Al asegurar que esto es una acto "indebido", el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este lunes que el gobierno de Estados Unidos siga sin dar respuesta a la carta diplomática que envió por el financiamiento a organizaciones opositoras a su gobierno, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y aseguró que la entrega de dinero sigue.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que a través de la embajada de Estados Unidos en el país, se otorgan recursos a organizaciones políticas, que no son partidos, pero si grupos de presión.

"Eso es indebido el que el gobierno de Estados Unidos entrega dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales. No tienen porque entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre y soberano, no tienen porque hacerlo y desde luego si actuaron con escrúpulos morales los que reciben estos recursos estarían ahora expresando que van a cambiar, que ya no van a aceptar este financiamiento, pero no, se han quedado callados y alegan de que no están ellos haciendo política cuándo es del de dominio público, no hace falta presentar pruebas, ellos están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros", agregó.

Aseguró que es muy lamentable que el gobierno estadounidense no haya tomado en serio su petición de cesar el financiamiento.

"Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieron para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo por qué se tiene que ser respetuoso de la independencia de los países, de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos", señaló.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que este sea un tema que se aborde durante la reunión que sostendrá el próximo 8 de junio con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, en la visita que realizará a nuestro país.