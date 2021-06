"Repuntan incapacidades por enfermedades respiratorias", afirma IMSS

En las últimas cuatro semanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un aumento de incapacidades temporales por enfermedades respiratorias, situación que preocupa, dijo el director de Prestaciones Económicas y Sociales del organismo, Mauricio Hernández Ávila.

La tendencia de aumento se observa sobre todo en Baja California, Yucatán y Quintana Roo, donde en las últimas semanas se recibió una mayor cantidad de trabajadores con afecciones respiratorias como lo puede ser Covid-19, influenza o neumonía.

En la conferencia de prensa, que organizó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), llamada "Expectativas del sector turismo en vacaciones de verano 2021", Hernández Ávila expuso que "vemos con preocupación que las últimas 4 semanas vemos a nivel nacional un aumento, que quiere decir este aumento, que los trabajadores reclaman con mayor frecuencia incapacidad temporal por enfermedad respiratoria".

En Quintana Roo hay un "aumento sostenido en las últimas 10 semanas del año y vemos que un buen número de trabajadores están reclamando esta incapacidad temporal, el nivel que vemos es similar al primer pico que vimos en verano del año pasado y esta situación se ve también para influenza".

Para Yucatán, comentó, el número de casos "va aumentando, esto nos preocupa porque necesitamos interrumpir esta cadena de contagios".

Mientras que en Baja California Sur "vemos un crecimiento muy alto y preocupante, en las últimas tres semanas ha habido un crecimiento muy importante de los casos de Covid y de los casos de enfermedades graves como neumonía, casos de neumonía estamos teniendo alrededor de 15 o 20 a la semana".

Dijo que aumenta el número de trabajadores del sector turismo que acuden a las clínicas del IMSS por enfermedad respiratoria, por lo que añadió: "Esto es para alertar que sí hay este incremento y que tenemos que seguir manteniendo nuestras precauciones para no contagiarnos y no contagiar a los demás".

En su videomensaje, en la misma conferencia, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró: "La pandemia no ha terminado pero, algo es seguro, estamos mejor preparados y listos para enfrentarla sin afectación a la actividad, hay que seguir trabajando para una pronta pero responsable apertura del turismo que sea de manera plena".

Pidió "no aflojar el paso, es mucho lo que hemos logrado hasta el momento y no podemos fallar en este momento que es crítico".

Al acercarse las vacaciones de verano, comentó, se deben mantener los protocolos sanitarios y pidió a los empresarios del sector turismo "continuar este refuerzo de los protocolos y medidas sanitarias no hay que bajar la guardia para no tener que cerrar la economía y para eso es fundamental fortalecer la aplicación de pruebas rápidas para los trabajadores, el seguimiento de los casos y de los contactos".

Por lo que dijo se pueden poner barreras físicas entre trabajadores y clientes en barras de bares de playa, de hoteles y de centros nocturnos, así como uso de caretas, aplicación de alcohol en gel y delimitar puertas de entrada y salida.