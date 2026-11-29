¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

REYNOSA, Tamps.- La movilización de vecinos y de activistas originó el rescate de unos 145 perros hacendados en un domicilio de Ciudad Madero, el cual presuntamente era un criadero clandestino.

Durante la noche del viernes y madrugada del sábado comenzaron los reportes en redes sociales, y las personas llegaron afuera de la vivienda que se ubica en la calle Nayarit, de la colonia Unidad Nacional.

Los primeros testimonios indicaban que principalmente había hacinamiento y que los lomitos principalmente eran Chihuahua, supuestamente en condiciones insalubres, muchos expuestos a la lluvia y al frío. La principal exigencia de los vecinos y activistas era que intervinieran las autoridades.

El director municipal de Servicios Públicos, Gerardo Soto Najar, explicó que durante la noche el responsable de la casa entregó voluntariamente a 70 animales y que en el día personal del ayuntamiento retiró a otros 75.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Lo que nosotros encontramos fue hacinamiento; los veterinarios los estaban revisando, se ven bien", dijo, y que ya le corresponderá más adelante aportar mayor información.

Al lugar también llegó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET); por la tarde la instancia informó que se inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento y resguardo de aproximadamente 75 ejemplares caninos de diversas razas.

Indicaron que las diligencias derivaron de una denuncia presentada por personal de Protección Animal municipal, quienes acudieron este 28 de noviembre a un domicilio ubicado en la calle Nayarit tras recibir un reporte ciudadano.

Al inspeccionar el predio, con autorización de la persona propietaria, las autoridades constataron que los animales se encontraban en condiciones de hacinamiento y que el lugar carecía de los permisos vigentes en materia municipal, de salubridad y de protección civil necesarios para su operación.

En atención a los hechos, agentes de la Policía de Investigación acudieron al sitio para recabar las entrevistas correspondientes e integrar los datos de prueba a la indagatoria ministerial, mientras que los especialistas de Protección Animal llevaron a cabo el traslado de los caninos en transportadoras adecuadas para garantizar su resguardo, valoración médica veterinaria.