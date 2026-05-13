Rescatan a 3 personas secuestradas en Morelos

CUERNAVACA, Mor., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Agentes de la

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secuestradas desde el pasado lunes yintegrantes de una célula delictiva que operaba entre los estados de México y Morelos.El fiscal general de Morelos,, informó que elentre las corporaciones estatales y federales, en conjunto con la, se logró la detención de las cinco personas sujetas a investigación.En el operativo participaron elementos de la(Defensa), Marina,(GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos y autoridades mexiquenses, cuyas corporaciones desplegaron unmorelense y límites del. Las tres víctimas rescatadas se encuentran en, dijo el fiscal morelense."Haycon autoridades del, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala porque ladesarticulada en la zona Oriente de Morelos podría estar involucrada con otros casos de dicho delito, dijo el fiscal.Confirmó que las tres víctimas rescatadas mediante un operativo coordinado por lase encuentran en, e informó que en próximos días se resolverá la