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Rescatan a 3 personas secuestradas en Morelos

Fiscalía de Morelos informó que las víctimas se encuentran en buen estado de salud tras el rescate.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:39 p.m.
A
Rescatan a 3 personas secuestradas en Morelos

CUERNAVACA, Mor., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Agentes de la

Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto
( FIDAI

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) rescataron a tres personas secuestradas desde el pasado lunes y detuvieron a cinco personas integrantes de una célula delictiva que operaba entre los estados de México y Morelos.
El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que el trabajo interinstitucional entre las corporaciones estatales y federales, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se logró la detención de las cinco personas sujetas a investigación.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos y autoridades mexiquenses, cuyas corporaciones desplegaron un operativo en la zona oriente morelense y límites del Estado de México. Las tres víctimas rescatadas se encuentran en buen estado de salud, dijo el fiscal morelense.
"Hay intercambio de información con autoridades del Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala porque la célula delictiva dedicada al secuestro desarticulada en la zona Oriente de Morelos podría estar involucrada con otros casos de dicho delito, dijo el fiscal.
Confirmó que las tres víctimas rescatadas mediante un operativo coordinado por la FIDAI se encuentran en buen estado de salud, e informó que en próximos días se resolverá la situación jurídica de los cinco detenidos.

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