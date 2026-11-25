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MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la presunta explotación laboral de 79 personas, entre ellas 34 menores de edad, rescatadas durante un cateo en el municipio de Galeana, al sur del estado.

Las investigaciones se iniciaron tras el reporte del fallecimiento de una adolescente de 16 años, perteneciente al pueblo indígena rarámuri, cuya causa de muerte aún no ha sido determinada.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron a una propiedad ubicada en el cruce de las calles Arista y Cuauhtémoc, en la localidad de Catarino Rodríguez, conocida como El Potosí, donde posteriormente cumplimentaron una orden de cateo para recabar indicios.

En el inmueble fueron rescatados 16 adolescentes, 11 niños, siete niñas, así como 35 mujeres y 10 hombres adultos.

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Como resultado de la intervención ministerial, tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en hechos constitutivos del delito de narcomenudeo.

La autoridad estatal no proporcionó información sobre la identidad de los detenidos, las condiciones en las que se encontraban las personas rescatadas ni las actividades laborales que presuntamente desempeñaban.

Respecto al fallecimiento de la adolescente, la Fiscalía informó que se encuentra a la espera de los resultados de los estudios de patología para establecer la causa de muerte.

Las diligencias ministeriales permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar posibles responsabilidades por los hechos relacionados con la presunta explotación laboral.