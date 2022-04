Resolución de TEPJF "es victoria colectiva de mujeres", dice senadora

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 31 (EL UNIVERSAL).- La senadora con licencia Susana Harp Iturribarría criticó la sentencia de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la que dijo que le dieron la razón, pero que debería esperar seis años; no obstante, señaló que es un "triunfo para las mujeres".

"Así la justicia ´pronta y expedita´. Conclusión: en lo individual: Tienes razón, pero espera 6 años; en lo colectivo: Un triunfo logrado en 3 duros meses que abrieron surco para las mujeres que competirán en un futuro con reglas claras y paridad sustantiva por las gubernaturas", publicó.

La senadora agregó en la red social: "Esta lucha ha sido por todas nosotras. Hoy se logró una victoria colectiva; aunque es grave que tengamos que esperar, pero no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla".

Por su parte, el Comité Directivo Estatal de Morena encabezado por Benjamín Viveros, solicitó a Susana Harp y al grupo político que la acompañó en su postulación como precandidata, que se sume al proyecto de Salomón Jara para consolidar la Cuarta Transformación en Oaxaca.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el registro de Salomón Jara Cruz como precandidato único de Morena a la gubernatura de Oaxaca, para el proceso electoral local ordinario 2021-2022.

La mayoría de los magistrados confirmaron, en lo que materia de impugnación, la resolución controvertida toda vez que Morena sí siguió el procedimiento previsto en la Convocatoria y normativa del partido político.

Según declaraciones de la senadora, aún no decide si apoyará o no la candidatura de Salomón Jara Cruz al gobierno de Oaxaca.