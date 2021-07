Resolución sobre marihuana de SCJN generará una gran confusión: Monreal

Al despenalizar el uso lúdico de la marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) provocará un grave problema porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no tiene la facultad de legislar sobre lineamientos para su consumo, advirtió el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que esta resolución generará una falsa expectativa y una seria confusión en la sociedad, ya que no atiende el problema del consumo y del prohibicionismo de la marihuana, sino que simplemente declara inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de la Salud, para que ahora de manera individual se puedan solicitar permisos ante la Cofepris para consumo personal.

Monreal Ávila alertó que la Corte "pateó el bote" a la Cofepris y en la práctica va a ser un gran problema, porque habrá miles de personas que solicitarán la autorización para sembrar, cosechar y transportar marihuana y le pedirán semillas, porque el Estado está obligado a proporcionarlas a quién las solicite.

"Hay una gran confusión porque no se modifica el Código Penal en esta materia, existen los delitos por posesión, transporte, cosecha, siembra, sigue intacto el Código Penal y se va a aplicar a quien tenga esa hipótesis jurídica concreta. (...) La Corte ´olímpicamente´ dijo que la Cofepris resuelva, que la Cofepris dicte los lineamientos y es muy grave, la Cofepris no puede legislar, la Cofepris no puede hacer eso", advirtió.

Reconoció que la resolución de la SCJN debe respetarse, pero insistió en que no atiende el problema del consumo de cannabis.

"La Corte ha generado un gran problema en la práctica; en el discurso y en la resolución puede ser excelente, pero en el momento de la operación y de la ejecución de esa resolución es un gran embrollo, un gran problema el que va a provocar", manifestó.

El líder de la bancada de Morena en el Senado sostuvo que ni esta Cámara ni el Congreso en su conjunto están obligados a nada en este tema, aunque adelantó que buscará construir consensos con la oposición para reglamentar lo que la SCJN resolvió.